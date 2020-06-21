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  • Денис Попов – об 1:10: «Игроки «Сочи» правильно сделали, что не сбавляли обороты. Спасибо им за опыт»

Денис Попов – об 1:10: «Игроки «Сочи» правильно сделали, что не сбавляли обороты. Спасибо им за опыт»

21 июня 2020, 08:59
17

Денис Попов, голкипер «Ростова», дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10). Это крупнейшее поражение в истории турнира.

«Самым тяжeлым оказалась концовка. Все уже набегались, и «Сочи» не давал нам комфортно себя чувствовать. Всe время в напряжении, поэтому усталость проявлялась. Физически мы, конечно, были слабее. Не было ли обиды на «Сочи», что они даже при 1:7 не сбавляли? Игроки «Сочи» всe правильно сделали. Это для нас хороший опыт. Спасибо им за него», – сказал Попов.

  • Попова признали лучшим игроком матча, несмотря на десять пропущенных мячей.
  • Вратарь установил рекорд чемпионата России по сейвам за матч – 15.
  • В «Ростове» на этой неделе зафиксировали вспышку коронавируса.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Попов Денис
Комментарии (17)
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BarStep
1592719756
Мужчина растет, одобряю..
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evgevg13
1592725086
красиво сказал, еще и подколол выкидышей
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MaxRnD
1592725506
Теперь бы пареньку работать над собой и звезду не поймать
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Kollljan
1592726971
Готовься, Дениска, играть за Зенит. Нам такие вратари нужны.
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rash1959
1592730726
С мальства понимает, контракт проще получить, когда лизанёшь где надо и вовремя, чем напрягаться на тренировках. Летом к чурчхелам на просмотр, потом глубже и глубже... Малец , рано ещё языком молоть.
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paracetamol
1592731848
Я тоже так считаю. Малец - молодец! А вот Зенит лошадей пожалел, почему-то!
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Валерий1965
1592732370
Молодец паренёк! Мужчиной вырастет!
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APchelov
1592736778
Ещё и спасибо сказали
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