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    Денис Попов – об 1:10: «Игроки «Сочи» правильно сделали, что не сбавляли обороты. Спасибо им за опыт»

    Денис Попов, голкипер «Ростова», дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10). Это крупнейшее поражение в истории турнира.

    «Самым тяжeлым оказалась концовка. Все уже набегались, и «Сочи» не давал нам комфортно себя чувствовать. Всe время в напряжении, поэтому усталость проявлялась. Физически мы, конечно, были слабее. Не было ли обиды на «Сочи», что они даже при 1:7 не сбавляли? Игроки «Сочи» всe правильно сделали. Это для нас хороший опыт. Спасибо им за него», – сказал Попов.

    • Попова признали лучшим игроком матча, несмотря на десять пропущенных мячей.
    • Вратарь установил рекорд чемпионата России по сейвам за матч – 15.
    • В «Ростове» на этой неделе зафиксировали вспышку коронавируса.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1936

      Kollljan 10 минут назад

      Готовься, Дениска, играть за Зенит. Нам такие вратари нужны.

      0
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      Рейтинг: +20591

      пьяныйхоровод 18 минут назад

      А 17-ти летний парень умней многих местных комментаторов , которые повод нашли от избыточного гамна в организме избавится путём высказываний в адрес ФК Сочи .

      0
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      Рейтинг: +39224

      MaxRnD 34 минуты назад

      Теперь бы пареньку работать над собой и звезду не поймать

      1
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      Рейтинг: +1375

      evgevg13 41 минуту назад

      красиво сказал, еще и подколол выкидышей

      2
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      Рейтинг: +3687

      BarStep 2 часа назад

      Мужчина растет, одобряю..

      5
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