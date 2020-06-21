Денис Попов – об 1:10: «Игроки «Сочи» правильно сделали, что не сбавляли обороты. Спасибо им за опыт»

Денис Попов, голкипер «Ростова», дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10). Это крупнейшее поражение в истории турнира.
«Самым тяжeлым оказалась концовка. Все уже набегались, и «Сочи» не давал нам комфортно себя чувствовать. Всe время в напряжении, поэтому усталость проявлялась. Физически мы, конечно, были слабее. Не было ли обиды на «Сочи», что они даже при 1:7 не сбавляли? Игроки «Сочи» всe правильно сделали. Это для нас хороший опыт. Спасибо им за него», – сказал Попов.
- Попова признали лучшим игроком матча, несмотря на десять пропущенных мячей.
- Вратарь установил рекорд чемпионата России по сейвам за матч – 15.
- В «Ростове» на этой неделе зафиксировали вспышку коронавируса.
Источник: «Чемпионат»