Денис Попов – об 1:10: «Игроки «Сочи» правильно сделали, что не сбавляли обороты. Спасибо им за опыт»

Денис Попов, голкипер «Ростова», дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10). Это крупнейшее поражение в истории турнира.

«Самым тяжeлым оказалась концовка. Все уже набегались, и «Сочи» не давал нам комфортно себя чувствовать. Всe время в напряжении, поэтому усталость проявлялась. Физически мы, конечно, были слабее. Не было ли обиды на «Сочи», что они даже при 1:7 не сбавляли? Игроки «Сочи» всe правильно сделали. Это для нас хороший опыт. Спасибо им за него», – сказал Попов.