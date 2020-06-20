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  • Карпин – о поражении 1:10 от «Сочи»: «Эмоции разные – от кома в горле до слез на глазах»

Карпин – о поражении 1:10 от «Сочи»: «Эмоции разные – от кома в горле до слез на глазах»

20 июня 2020, 17:56
31

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результате матча 23-го тура РПЛ против «Сочи».

  • Донская команда проиграла со счетом 1:10.
  • За «Ростов» играли воспитанники клуба в возрасте от 16 до 19 лет.
  • «Сочи», отказавшийся переносить встречу, выпустил на поле основной состав.

«Эмоции можно описать разные. От кома в горле до слез на глазах. Ребята сделали все, что могли – но ведь на поле был даже не дубль «Ростова», а ребята из академии, которые собрались за день до матча. С точки зрения игры могу оценить только так.

А всем тем людям, которые говорят, что «Ростов» – сам виноват, у меня есть два встречных вопроса: В чем конкретно виноват «Ростов»? Какой конкретно пункт регламента «Ростов» нарушил?

Тем более, что не было никакого регламента – актуальную версию документа без технических ошибок мы получили от РПЛ только сегодня. Это вообще нормально? Но наши мальчишки – молодцы, их нужно поблагодарить. Также спасибо болельщикам, которые оказали вчера самую теплую поддержку.

РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип», – сказал Карпин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Карпин Валерий
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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evgevg13
1592665479
даже не знаю, что сказать
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matvei_72
1592665763
Мальчишки Ростова молодцы, получили огромный опыт для себя. А Сочи -сделал что должен был...
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DOCTOR PENALTY
1592665787
Молодец Ростов-Папа! Молодцы твои сыновья!
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Chernyi Lis
1592668119
из академии!!! не должны так играть и столько пропускать!!((( вот и вся наша академия ф футбола..какие слезы какой ком нахрен..все здоровы только ростов болен..(((
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Chernyi Lis
1592668476
в советское время наше ...такую академию распустили бы за раз..а главных бы больше не допустили в спорт любой...
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Marat A.
1592668767
"Ростов" - ребята молодцы, не ударили в "грязь лицом"!!! А "Сочи" ,это не команда - это кучка тех ,кого "собрали" на скорую руку ...кто умел когда-то играть, кто умеет вроде-бы, а кто учится ещё играть. Так что ни о какой этике(корпоративной) и ни об эстетике и ни о правильном понимании(понятии) вещей...у них нет в голове....
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Chernyi Lis
1592671054
проходит слава народной команде и команде мужиков...нельзя так резко нашим блогерам комментаторам такими значениями бросаться..поберегли бы..времени много и достижения будут...как их назовете потом..по всякому будут прикрепленные.....вами какие то ...
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житель СПб
1592676399
Хочу поддержать Карпина, команду, город. А надо было, наверное, соглашаться на техническое поражение - которое потом оспаривать. Приняли неправильное решение играть - оспаривать после этого результат нельзя.
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paracetamol
1592676769
Хлебни пивка, Валера, и все пройдет!
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Juic
1592680850
"Какой конкретно пункт регламента «Ростов» нарушил?" А какой пункт регламента нарушил Сочи? "Актуальную версию документа без технических ошибок мы получили от РПЛ только сегодня. Это вообще нормально?" То есть руководство твоего клуба не имеет даже документов, регламентирующих бизнес-процесс, в котором вы участвуете - а виноваты снова все кроме них самих?))) "РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип" Это всё философия, Валера.
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