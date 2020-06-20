Карпин – о поражении 1:10 от «Сочи»: «Эмоции разные – от кома в горле до слез на глазах»

проходит слава народной команде и команде мужиков...нельзя так резко нашим блогерам комментаторам такими значениями бросаться..поберегли бы..времени много и достижения будут...как их назовете потом..по всякому будут прикрепленные.....вами какие то ...
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результате матча 23-го тура РПЛ против «Сочи».
- Донская команда проиграла со счетом 1:10.
- За «Ростов» играли воспитанники клуба в возрасте от 16 до 19 лет.
- «Сочи», отказавшийся переносить встречу, выпустил на поле основной состав.
«Эмоции можно описать разные. От кома в горле до слез на глазах. Ребята сделали все, что могли – но ведь на поле был даже не дубль «Ростова», а ребята из академии, которые собрались за день до матча. С точки зрения игры могу оценить только так.
А всем тем людям, которые говорят, что «Ростов» – сам виноват, у меня есть два встречных вопроса: В чем конкретно виноват «Ростов»? Какой конкретно пункт регламента «Ростов» нарушил?
Тем более, что не было никакого регламента – актуальную версию документа без технических ошибок мы получили от РПЛ только сегодня. Это вообще нормально? Но наши мальчишки – молодцы, их нужно поблагодарить. Также спасибо болельщикам, которые оказали вчера самую теплую поддержку.
РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип», – сказал Карпин.