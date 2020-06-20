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    Карпин – о поражении 1:10 от «Сочи»: «Эмоции разные – от кома в горле до слез на глазах»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результате матча 23-го тура РПЛ против «Сочи».

    • Донская команда проиграла со счетом 1:10.
    • За «Ростов» играли воспитанники клуба в возрасте от 16 до 19 лет.
    • «Сочи», отказавшийся переносить встречу, выпустил на поле основной состав.

    «Эмоции можно описать разные. От кома в горле до слез на глазах. Ребята сделали все, что могли – но ведь на поле был даже не дубль «Ростова», а ребята из академии, которые собрались за день до матча. С точки зрения игры могу оценить только так.

    А всем тем людям, которые говорят, что «Ростов» – сам виноват, у меня есть два встречных вопроса: В чем конкретно виноват «Ростов»? Какой конкретно пункт регламента «Ростов» нарушил?

    Тем более, что не было никакого регламента – актуальную версию документа без технических ошибок мы получили от РПЛ только сегодня. Это вообще нормально? Но наши мальчишки – молодцы, их нужно поблагодарить. Также спасибо болельщикам, которые оказали вчера самую теплую поддержку.

    РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип», – сказал Карпин.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии26
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      Рейтинг: +57336

      Chernyi Lis 1 час назад

      проходит слава народной команде и команде мужиков...нельзя так резко нашим блогерам комментаторам такими значениями бросаться..поберегли бы..времени много и достижения будут...как их назовете потом..по всякому будут прикрепленные.....вами какие то ...

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      Рейтинг: +1499

      Genz 1 час назад

      Туманно Валера ******* ,не сказав про вину врача м вину байрамяна. Хитропопый словоблуд Валерий

      0
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      Рейтинг: +10

      Урия Гип 2 1 час назад

      Сам режиссёр, сам и критик.

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      Рейтинг: +53

      Marat A. 1 час назад

      "Ростов" - ребята молодцы, не ударили в "грязь лицом"!!! А "Сочи" ,это не команда - это кучка тех ,кого "собрали" на скорую руку ...кто умел когда-то играть, кто умеет вроде-бы, а кто учится ещё играть. Так что ни о какой этике(корпоративной) и ни об эстетике и ни о правильном понимании(понятии) вещей...у них нет в голове....

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      Рейтинг: +57336

      Chernyi Lis > Marat A. 1 час назад

      в чем они молодцы плять...ты как наши комментаторы ...везде во всем хвалишь своих...сути не видя...какого х...заболели основные и других закрыли..може сразу за укров играть и цвет подходит...

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      Рейтинг: +57336

      Chernyi Lis > Marat A. 1 час назад

      остается 5 мин. проигрываем в 5 голов но время есть мы верим....фу плять((типа такого..

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      Рейтинг: +57336

      Chernyi Lis 1 час назад

      в советское время наше ...такую академию распустили бы за раз..а главных бы больше не допустили в спорт любой...

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      Рейтинг: +6767

      piligrim1986 > Chernyi Lis 1 час назад

      думаешь? т.е. по-твоему 16-17 летние пацаны должны на равных с мужиками 30-тилетними играть?))

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      Рейтинг: +57336

      Chernyi Lis > piligrim1986 1 час назад

      не утрируй..игру смотрел..эти надежды уже не надежды на х...хотя бы 5-0 проиграли..а те порезвились на всю свою отдачу..позорные обе команды!

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      Рейтинг: +57336

      Chernyi Lis > piligrim1986 1 час назад

      откуда взял 16 летних...там и старые были даже..

      0
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      Рейтинг: +6767

      piligrim1986 > Chernyi Lis 1 час назад

      нет))) у ростова играли все пацаны 2002-2004 годов

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      Рейтинг: +6767

      piligrim1986 > Chernyi Lis 1 час назад

      да какие надежды? они гол на 50й секунде забили))) сыграли как умеют)

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      Рейтинг: +57336

      Chernyi Lis > piligrim1986 1 час назад

      на шару у нас билялетдинов забил барсе на 1 мин..это ничего не значит..я обширно беру ситуацию..

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      Рейтинг: -2096

      Вот оно чё Михалыч > Chernyi Lis 1 час назад

      Да ты гонишь.Тебя в психушку надо, на обследование.

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      Рейтинг: -2096

      Вот оно чё Михалыч > Chernyi Lis 46 минут назад

      Пилять черныйтвойлис, ты тока минусами способен отвечать ? )))

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      Рейтинг: +57336

      Chernyi Lis > Вот оно чё Михалыч 42 минуты назад

      я тебя михалыча ***** с бомбы помню...не пиши лучше епанутый бандер..

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      Рейтинг: -2096

      Вот оно чё Михалыч > Chernyi Lis 39 минут назад

      Кака така бомба ? Ты щас где ? Не в бомбе ли ? Скока принял боярышника, алкоголик ты не наш ? )))

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      Рейтинг: +57336

      Chernyi Lis > Вот оно чё Михалыч 29 минут назад

      не ваш я *****..не буду никогда вашим..а боярышник у вас на ходу...))эту систему обвинения давно известно норм людям...в своем глазу бревно у других щепку ищите...главное перевисти свою беду на других...пропади!а на бомбе имел ввиду когда был весь народ в бк!еще раз пропади! или сгоришь..

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      Рейтинг: +57336

      Chernyi Lis > Вот оно чё Михалыч 17 минут назад

      одним больше минус тебя заволновало так придурок здешний..))

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      Рейтинг: -2096

      Вот оно чё Михалыч > Chernyi Lis 1 минуту назад

      перевисти свою беду======Не перевисти, а перевести.Учи русский двоечник тупой.

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      Рейтинг: +57336

      Chernyi Lis 1 час назад

      из академии!!! не должны так играть и столько пропускать!!((( вот и вся наша академия ф футбола..какие слезы какой ком нахрен..все здоровы только ростов болен..(((

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      Рейтинг: +57336

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 1 час назад

      а кокоша как рад мальчишкам!!!! гол пустить..

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      Рейтинг: +17177

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Молодец Ростов-Папа! Молодцы твои сыновья!

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      Рейтинг: +555

      matvei_72 2 часа назад

      Мальчишки Ростова молодцы, получили огромный опыт для себя. А Сочи -сделал что должен был...

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      Рейтинг: +1341

      evgevg13 2 часа назад

      даже не знаю, что сказать

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      Рейтинг: +2046

      minaev23 > evgevg13 2 часа назад

      Да это точно !

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