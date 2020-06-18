Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Реалом»

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Валенсии» на очный матч 29-го тура Примеры.

Российский вингер Денис Черышев с первых минут на поле не выйдет – он остался в запасе.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема, Азар.

«Валенсия»: Силлессен, Мангала, Кондогбиа, Солер, Парехо, Гайя, Васс, Родриго, Ферран, Макси Гомес, Уго Гильямон.