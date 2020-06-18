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    Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Реалом»

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Валенсии» на очный матч 29-го тура Примеры.

    Российский вингер Денис Черышев с первых минут на поле не выйдет – он остался в запасе.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема, Азар.

    «Валенсия»: Силлессен, Мангала, Кондогбиа, Солер, Парехо, Гайя, Васс, Родриго, Ферран, Макси Гомес, Уго Гильямон.

    • Начало игры – в 23:00 по московскому времени.
    • «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Валенсия» – восьмое.

    Источник: Официальный твиттер Ла Лиги

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    18.06.2020 22:55
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