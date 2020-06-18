Черчесов рассчитывает провести контрольные игры сборной осенью перед матчами Лиги наций

Сборная России может провести осенью несколько контрольных матчей в перерывах между играми Лиги наций, рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Как и ожидалось, осенью сборная России проведет шесть игр Лиги наций с Сербией, Венгрией и Турцией. Окна для этих игр остались прежними, ждем лишь подтверждения дат и времени начала матчей. Особенность осеннего цикла будет заключаться в том, что в октябре и ноябре перед официальными встречами у нас будет возможность провести по одной контрольной.

Мы, безусловно, постараемся воспользоваться возможностью провести еще две игры, ведь, как вы помните, сборная России не собиралась с ноября прошлого года. Ситуация нестандартная, так как раньше в рамках одного окна мы не играли по три матча. В подготовительный процесс придется внести определенные коррективы, потому что тренировочных дней в таком режиме будет крайне мало.

Что касается соперников, то этот вопрос будет прорабатываться РФС. Мы не смогли сыграть в марте со Швецией и Молдавией, а в июне – с Польшей и Сербией. Держим в уме эти сборные, но существует масса нюансов, которые нужно предусмотреть и согласовать. Как только договоренности будут достигнуты, РФС объявит об этом на официальных ресурсах», – сказал специалист.

Групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 18 ноября.