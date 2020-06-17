Гвардиола: «Манчестер Сити» не готов к матчам раз в 3-4 дня»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о готовности команды перед матчем с «Арсеналом» в чемпионате Англии.
«У всех клубов АПЛ было три недели. В нынешней ситуации пострадали все как персонально, так и экономически.
Мы готовы провести один матч, но к играм раз в три-четыре дня не готовы. Будем проводить ротацию и использовать всех футболистов. Игроки находятся в хорошем физическом состоянии.
Я с нетерпением жду возможности снова увидеть Микеля Артету – одного из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал.
Мы знаем друг друга, и он знает все о нас. Артета сыграл невероятно важную роль в наших последних успехах. Он помог нам стать теми, кто мы есть», – заявил Гвардиола.
- Артета входил в тренерский штаб «Сити» с лета 2016 года.
- В декабре 2019-го Микель возглавил «Арсенал», за который ранее выступал в качестве футболиста.
Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»