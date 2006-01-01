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    Гвардиола: «Манчестер Сити» не готов к матчам раз в 3-4 дня»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о готовности команды перед матчем с «Арсеналом» в чемпионате Англии.

    «У всех клубов АПЛ было три недели. В нынешней ситуации пострадали все как персонально, так и экономически.

    Мы готовы провести один матч, но к играм раз в три-четыре дня не готовы. Будем проводить ротацию и использовать всех футболистов. Игроки находятся в хорошем физическом состоянии.

    Я с нетерпением жду возможности снова увидеть Микеля Артету – одного из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал.

    Мы знаем друг друга, и он знает все о нас. Артета сыграл невероятно важную роль в наших последних успехах. Он помог нам стать теми, кто мы есть», – заявил Гвардиола.

    • Артета входил в тренерский штаб «Сити» с лета 2016 года.
    • В декабре 2019-го Микель возглавил «Арсенал», за который ранее выступал в качестве футболиста.

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2867

      zatonn 7 минут назад

      И не стыдно тебе, Пеп, говорить такое? Ощутимая прибавка в весе у игроков за период карантина?

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