Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Николич: «Догнать «Зенит» очень сложно. Задача «Локомотива» – сохранить второе место»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Сейчас необычная ситуация, тяжеловато приходить в такой ситуации. Но мы не должны искать оправданий, нужно искать решение проблемы. Было бы просто спрятаться и сказать: извините, такая ситуация, ничего не можем сделать.

    Но я на первой тренировке сказал футболистам: нужно попасть в Лигу чемпионов. Я бы, конечно, хотел догнать «Зенит», но понимаю, что сделать это будет очень сложно. У нас задача сохранить второе место. Если удастся, я буду очень счастлив.

    Нам нужно играть в стабильный футбол, быть организованными, хорошо идти в прессинг, не позволять контратаки. Но большие изменения мы не можем сделать. Понятно, что какие-то идеи привнесем, но кардинально что-то сделать не сможем.

    Сейчас я доволен своей командой. Она очень опытная, верю, что покажет свой максимум. Сейчас у нас задача попасть в Лигу чемпионов, думаем только об этом», – сказал серб.

    • Николич возглавляет «Локомотив» с 1 июня, но до 13 июня из-за карантина мог работать только дистанционно.
    • Команда отстает от лидирующего «Зенита» на девять очков.

    Николич: «Семин – главный человек в истории «Локомотива»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1463

      Genz 28 минут назад

      У Николича ставка на атакующий футбол. Менять направления атаки. Быстрые передачи партнёрам. Прямо план - космос для дохликов. Если бы физически могли бы такое выдерживать Локо, они бы играли в финале лч. Получится,что защита станет проходной двор и получат три от Оренбурга

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77056
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru