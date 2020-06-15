Николич: «Догнать «Зенит» очень сложно. Задача «Локомотива» – сохранить второе место»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Сейчас необычная ситуация, тяжеловато приходить в такой ситуации. Но мы не должны искать оправданий, нужно искать решение проблемы. Было бы просто спрятаться и сказать: извините, такая ситуация, ничего не можем сделать.

Но я на первой тренировке сказал футболистам: нужно попасть в Лигу чемпионов. Я бы, конечно, хотел догнать «Зенит», но понимаю, что сделать это будет очень сложно. У нас задача сохранить второе место. Если удастся, я буду очень счастлив.

Нам нужно играть в стабильный футбол, быть организованными, хорошо идти в прессинг, не позволять контратаки. Но большие изменения мы не можем сделать. Понятно, что какие-то идеи привнесем, но кардинально что-то сделать не сможем.

Сейчас я доволен своей командой. Она очень опытная, верю, что покажет свой максимум. Сейчас у нас задача попасть в Лигу чемпионов, думаем только об этом», – сказал серб.

Николич возглавляет «Локомотив» с 1 июня, но до 13 июня из-за карантина мог работать только дистанционно.

Команда отстает от лидирующего «Зенита» на девять очков.

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