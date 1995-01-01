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    Николич: «Семин – главный человек в истории «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о значимости своего предшественника Юрия Семина.

    «Понимаю недовольство болельщиков. Юрий Семин – главный человек в истории этого клуба, все лучшие результаты связаны с ним.

    Понимаю, что болельщики обожают его. Но у меня было нечто похожее в карьере, когда оставалось несколько туров до конца, мы шли на первом месте, впереди был финал Кубка, а меня все равно увольняли.

    Это решение руководства клуба, я ничего не могу говорить по этому поводу, но я очень рад быть здесь», – сказал серб.

    • Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».
    • 73-летний специалист покинул клуб в связи с истечением срока контракта, который совет директоров продлевать отказался.
    • Соглашение с Николичем заключено по схеме «2+2».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1463

      Genz 2 часа назад

      Жаба сожрала Семина

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