Николич: «Семин – главный человек в истории «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о значимости своего предшественника Юрия Семина.
«Понимаю недовольство болельщиков. Юрий Семин – главный человек в истории этого клуба, все лучшие результаты связаны с ним.
Понимаю, что болельщики обожают его. Но у меня было нечто похожее в карьере, когда оставалось несколько туров до конца, мы шли на первом месте, впереди был финал Кубка, а меня все равно увольняли.
Это решение руководства клуба, я ничего не могу говорить по этому поводу, но я очень рад быть здесь», – сказал серб.
- Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».
- 73-летний специалист покинул клуб в связи с истечением срока контракта, который совет директоров продлевать отказался.
- Соглашение с Николичем заключено по схеме «2+2».
Источник: «Спорт-Экспресс»