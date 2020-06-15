Николич: «Семин – главный человек в истории «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о значимости своего предшественника Юрия Семина.

«Понимаю недовольство болельщиков. Юрий Семин – главный человек в истории этого клуба, все лучшие результаты связаны с ним.

Понимаю, что болельщики обожают его. Но у меня было нечто похожее в карьере, когда оставалось несколько туров до конца, мы шли на первом месте, впереди был финал Кубка, а меня все равно увольняли.

Это решение руководства клуба, я ничего не могу говорить по этому поводу, но я очень рад быть здесь», – сказал серб.