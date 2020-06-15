Журналист Скира: «Эвертон» предложил Тиаго Силве контракт по схеме «1+1»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Эвертоне».

По информации журналиста Николо Скиры, сейчас стороны ведут переговоры о длительности контракта.

Английский клуб предлагает соглашение по схеме «1+1», а футболист требует двухлетний договор без дополнительных опций продления.