Журналист Скира: «Эвертон» предложил Тиаго Силве контракт по схеме «1+1»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Эвертоне».
По информации журналиста Николо Скиры, сейчас стороны ведут переговоры о длительности контракта.
Английский клуб предлагает соглашение по схеме «1+1», а футболист требует двухлетний договор без дополнительных опций продления.
- Бразилец в конце месяца покинет «ПСЖ» на правах свободного агента.
- 35-летний Силва выступал за парижан с 2012 года, провел 310 матчей, забил 17 голов и сделал пять ассистов.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.