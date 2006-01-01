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    Журналист Скира: «Эвертон» предложил Тиаго Силве контракт по схеме «1+1»

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Эвертоне».

    По информации журналиста Николо Скиры, сейчас стороны ведут переговоры о длительности контракта.

    Английский клуб предлагает соглашение по схеме «1+1», а футболист требует двухлетний договор без дополнительных опций продления.

    • Бразилец в конце месяца покинет «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • 35-летний Силва выступал за парижан с 2012 года, провел 310 матчей, забил 17 голов и сделал пять ассистов.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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