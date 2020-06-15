Евсеев – об иностранных инвесторах «Уфы»: «Никто не отдаст клуб в частные руки»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о возможном приобретении клуба иностранными корпорациями.

«Никто клуб не отдаст в частные руки. Например, мы знаем, что в Германии 51% акций должны оставаться у государства. Это мои предположения. А если есть заинтересованности, то мы наоборот рады. Если посмотреть статистику, то многие игроки отсюда ушли за хорошие деньги, в хорошие команды», – прокомментировал Евсеев.

Сообщалось, что «Уфа» может войти в семейство футбольных клубов Red Bull, куда, в частности, входит «Лейпциг». Также говорилось об интересе к российскому клубу со стороны холдинга City Football Group, владеющим, кроме прочих, «Манчестер «Сити».