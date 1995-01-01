Евсеев – об иностранных инвесторах «Уфы»: «Никто не отдаст клуб в частные руки»

Оо да, частники такой мелкий клуб как Уфа кинут и всё, банкротство и закрытие, поэтому и не отдадут.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о возможном приобретении клуба иностранными корпорациями.
«Никто клуб не отдаст в частные руки. Например, мы знаем, что в Германии 51% акций должны оставаться у государства. Это мои предположения. А если есть заинтересованности, то мы наоборот рады. Если посмотреть статистику, то многие игроки отсюда ушли за хорошие деньги, в хорошие команды», – прокомментировал Евсеев.
Сообщалось, что «Уфа» может войти в семейство футбольных клубов Red Bull, куда, в частности, входит «Лейпциг». Также говорилось об интересе к российскому клубу со стороны холдинга City Football Group, владеющим, кроме прочих, «Манчестер «Сити».
- РПЛ возобновляется 19 июня.
- В чемпионате «Уфа» идет девятой.