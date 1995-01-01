Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Евсеев – об иностранных инвесторах «Уфы»: «Никто не отдаст клуб в частные руки»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о возможном приобретении клуба иностранными корпорациями.

    «Никто клуб не отдаст в частные руки. Например, мы знаем, что в Германии 51% акций должны оставаться у государства. Это мои предположения. А если есть заинтересованности, то мы наоборот рады. Если посмотреть статистику, то многие игроки отсюда ушли за хорошие деньги, в хорошие команды», – прокомментировал Евсеев.

    Сообщалось, что «Уфа» может войти в семейство футбольных клубов Red Bull, куда, в частности, входит «Лейпциг». Также говорилось об интересе к российскому клубу со стороны холдинга City Football Group, владеющим, кроме прочих, «Манчестер «Сити».

    • РПЛ возобновляется 19 июня.
    • В чемпионате «Уфа» идет девятой.

    Источник: Gorobzor

    Gorobzor - новостной портал об Уфе и Башкортостане.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:09
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2023

      KPCCSPB 1 час назад

      Оо да, частники такой мелкий клуб как Уфа кинут и всё, банкротство и закрытие, поэтому и не отдадут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      barbiturny 1 час назад

      Иначе возможности "отмыть" денег не будет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77056
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru