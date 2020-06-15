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  • Николаев: «У «Газпрома» может встать вопрос: финансировать ли дальше «Зенит»?»

Николаев: «У «Газпрома» может встать вопрос: финансировать ли дальше «Зенит»?»

15 июня 2020, 10:23
61

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев заявил, что нынешний кризис может отразиться на финансировании петербургского клуба.

– Руководители клубов РПЛ уже сейчас должны понимать, какими будут команды в августе, место для межсезонья вообще не отводится?

– Конечно, какие-то коррективы будут внесены всеми: и у кого денег побольше, у и кого ограниченный бюджет. Большинство клубов, на мой взгляд, ожидает снижение бюджетов, что обязательно скажется и на трансферной политике, и на результатах.

– «Зенита» и его покровителей этот момент никоим образом не коснется?

– А вот в этом я не уверен.

– Аргументируйте.

– У «Газпрома» сейчас то же не все так безоблачно. Проблемы есть. Может встать вопрос: финансировать ли дальше «Зенит»?

– Даже так!

– Ситуация в стране сейчас не самая простая. Скажем так, все громче звучат мнение разных людей, что государственные деньги, причем, немаленькие деньги, вкладываются в футбол, который много радости не приносит последнее время. Конечно, до полного отказа от финансирования дело вряд ли дойдет, но даже если бюджет сократится наполовину, это будет серьезный удар по команде.

Все давно привыкли, что «Зенит» много лет живет на широкую ногу. Что уже говорить про остальных. Кто-то вообще окажется на грани выживания. «Уфа», например, или «Тамбов», который хочет переехать в Нижний Новгород. Если на старте нового сезона нам удастся сохранить все команды, которые сейчас играют в Премьер-лиге – это будет большая победа!

  • Николаев выступал за «Зенит» с 2002 по 2003 год.
  • ОАО «Газпром» владеет клубом с 2005 года.
  • Петербургская команда близка ко второму подряд чемпионству.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Николаев Андрей
Комментарии (61)
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valkam72
1592206767
И станет вечно сосущий обычный клубишка, как раньше.
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NewLife
1592207848
И не мечтай. Пока есть газ, будет синит, даже их троллям нетрадиционной ориентации зарплату не урежут.
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alp
1592209603
аффтор еще может у уборщицы в тарасовке спросить, сможет ли газпром финансировать Зенит ))))))) я уею, дорогая редакция, где таких журналюг готовят? ))
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Mister_Tomsk
1592210718
Интересно, что будет с зенитом, если газпром им газ перекроет? выше десятки опять не будут подниматься?
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Павелий
1592210867
Такой вопрос не может, а уже стоит, но не перед Газпромом, а перед российским народом. И ответ очевиден: так как КПД Зенита стремится к нулю, то давно надо разогнать.
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PAREVG.
1592211143
Да ладно... Пока главный болельщик, он же хозяин Зенита, он же глава газпрома не получит приказа от необнуленнго, у Зенита проблем не будет.
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Волька
1592213333
Ура!Бомжей на помойку!Ненавижу этих мразей
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морозз
1592217242
Питерский завод турбинных лопаток готов стать спонсором Зенита и презентовать каждому футболисту лопатку, а также выделить 100 тыс рублей На трансферы!
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ROSTOV SUPER
1592244102
Зинка , так же как и Газпром " народное достояние " , так что , парни , не дерите глотки , нужно будет этому " достоянию " жить слаще , народ нагнут ниже ! А Зюбы скажут гы-гы-гы !
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Hektor 84
1592261389
Тогда то станет видно что место бсинита в Фнл, они ведь провели там не мало лет.
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