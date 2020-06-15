Николаев: «У «Газпрома» может встать вопрос: финансировать ли дальше «Зенит»?»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев заявил, что нынешний кризис может отразиться на финансировании петербургского клуба.

– Руководители клубов РПЛ уже сейчас должны понимать, какими будут команды в августе, место для межсезонья вообще не отводится?

– Конечно, какие-то коррективы будут внесены всеми: и у кого денег побольше, у и кого ограниченный бюджет. Большинство клубов, на мой взгляд, ожидает снижение бюджетов, что обязательно скажется и на трансферной политике, и на результатах.

– «Зенита» и его покровителей этот момент никоим образом не коснется?

– А вот в этом я не уверен.

– Аргументируйте.

– У «Газпрома» сейчас то же не все так безоблачно. Проблемы есть. Может встать вопрос: финансировать ли дальше «Зенит»?

– Даже так!

– Ситуация в стране сейчас не самая простая. Скажем так, все громче звучат мнение разных людей, что государственные деньги, причем, немаленькие деньги, вкладываются в футбол, который много радости не приносит последнее время. Конечно, до полного отказа от финансирования дело вряд ли дойдет, но даже если бюджет сократится наполовину, это будет серьезный удар по команде.

Все давно привыкли, что «Зенит» много лет живет на широкую ногу. Что уже говорить про остальных. Кто-то вообще окажется на грани выживания. «Уфа», например, или «Тамбов», который хочет переехать в Нижний Новгород. Если на старте нового сезона нам удастся сохранить все команды, которые сейчас играют в Премьер-лиге – это будет большая победа!