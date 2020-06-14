Николич – о матче «Локомотив» – «Тамбов»: «Не сказать, что в восторге, но и не расстроен»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о товарищеском матче с «Тамбовом» (1:0).

– Понравился ли вам матч с «Тамбовом»?

– Я бы не хотел много говорить, потому что это всего лишь тренировочная игра. Важно то, что будет в воскресенье во время матча с «Оренбургом». Но сегодня мы играли дисциплинированно. У нас не было множества важных футболистов – Баринов, Жемалетдинов, братья Миранчуки, Кверквелия, а также тех, кто отсутствовал до этого – Фарфан, Джорджевич, Коченков. Футболисты, которые вышли на поле с «Тамбовом», сыграли неплохо.

– Они выполнили вашу установку?

– Не полностью. Сложно внести большие изменения за одну тренировку, но в субботу мы работали над многими вещами, кое-что сделали перед матчем. Футболисты старались. Я доволен. Не сказать, что в восторге, но и не расстроен.

– Значит ли это, что вы не будете вносить большие изменения в игру команды перед возобновлением сезона?

– Сейчас у нас нет времени, чтобы создать новую игровую модель с нуля, поэтому мы должны сохранить футбол, в который «Локомотив» играл до этого, и внести в него некоторые изменения. Будет время, когда мы сможем попробовать разный стиль, но сейчас важнее всего результат – мы должны попасть в Лигу чемпионов, – приводит слова Николича пресс-служба клуба.

Товарищеский матч. «Локомотив» в первом матче Николича всухую победил «Тамбов»