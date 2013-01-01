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    Генеральный директор «Уфы» Газизов поедет на учебу в «Манчестер Сити»

    Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы», подтвердил, что планирует поехать в «Манчестер Сити» на стажировку. Конкретные сроки функционер не назвал.

    «Да, поеду учиться в «Манчестер Сити». Хочу подтянуть английский. Хотел раньше поехать, но определенные вещи помешали», – сказал Газизов в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале.

    • Председатель Попечительского совета «Уфы» считает Газизова лучшим футбольным менеджером России.
    • Чистая трансферная прибыль «Уфы» за последние два года составила более 11 миллионов евро.
    • «Уфа» в таблице идет девятой.

    Источник: Бомбардир.ру

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