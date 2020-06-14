Генеральный директор «Уфы» Газизов поедет на учебу в «Манчестер Сити»

Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы», подтвердил, что планирует поехать в «Манчестер Сити» на стажировку. Конкретные сроки функционер не назвал.
«Да, поеду учиться в «Манчестер Сити». Хочу подтянуть английский. Хотел раньше поехать, но определенные вещи помешали», – сказал Газизов в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале.
- Председатель Попечительского совета «Уфы» считает Газизова лучшим футбольным менеджером России.
- Чистая трансферная прибыль «Уфы» за последние два года составила более 11 миллионов евро.
- «Уфа» в таблице идет девятой.
Источник: Бомбардир.ру