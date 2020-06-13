Председатель Попечительского совета «Уфы» Мурзагулов: «Глубоко убежден, что Газизов – реально лучший футбольный менеджер России»

Ростислав Мурзагулов, председатель Попечительского совета «Уфы», дал оценку финансовой составляющей клуба. В ее стабильности функционер видит заслугу генерального директора Шамиля Газизова.

«Шамиль Газизов принимал участие в решении создать «Уфу». Он реально лучший футбольный менеджер России, я в этом глубоко убежден. Его показатели об этом говорят. «Уфа» – чемпион России по финансовой составляющей.

Мы убеждали, что стереотип «Башкортостан – не футбольный регион» глупый, ни на чем не основанный. Сейчас на футбол у нас народу ходит больше, чем на хоккей. Средняя посещаемость «Нефтяника» – семь тысяч человек, это очень хорошая посещаемость», – сказал Мурзагулов в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале.