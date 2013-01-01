Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Председатель Попечительского совета «Уфы» Мурзагулов: «Глубоко убежден, что Газизов – реально лучший футбольный менеджер России»

    Ростислав Мурзагулов, председатель Попечительского совета «Уфы», дал оценку финансовой составляющей клуба. В ее стабильности функционер видит заслугу генерального директора Шамиля Газизова.

    «Шамиль Газизов принимал участие в решении создать «Уфу». Он реально лучший футбольный менеджер России, я в этом глубоко убежден. Его показатели об этом говорят. «Уфа» – чемпион России по финансовой составляющей.

    Мы убеждали, что стереотип «Башкортостан – не футбольный регион» глупый, ни на чем не основанный. Сейчас на футбол у нас народу ходит больше, чем на хоккей. Средняя посещаемость «Нефтяника» – семь тысяч человек, это очень хорошая посещаемость», – сказал Мурзагулов в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале.

    • Чистая трансферная прибыль «Уфы» за последние два года составила более 11 миллионов евро.
    • «Уфа» в таблице идет девятой.
    • 21 июня уфимцы проведут домашний матч 23-го тура РПЛ против «Тамбова».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77005
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru