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  • Председатель Попечительского совета «Уфы» Мурзагулов: «Глубоко убежден, что Газизов – реально лучший футбольный менеджер России»

Председатель Попечительского совета «Уфы» Мурзагулов: «Глубоко убежден, что Газизов – реально лучший футбольный менеджер России»

13 июня 2020, 22:26

Ростислав Мурзагулов, председатель Попечительского совета «Уфы», дал оценку финансовой составляющей клуба. В ее стабильности функционер видит заслугу генерального директора Шамиля Газизова.

«Шамиль Газизов принимал участие в решении создать «Уфу». Он реально лучший футбольный менеджер России, я в этом глубоко убежден. Его показатели об этом говорят. «Уфа» – чемпион России по финансовой составляющей.

Мы убеждали, что стереотип «Башкортостан – не футбольный регион» глупый, ни на чем не основанный. Сейчас на футбол у нас народу ходит больше, чем на хоккей. Средняя посещаемость «Нефтяника» – семь тысяч человек, это очень хорошая посещаемость», – сказал Мурзагулов в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале.

  • Чистая трансферная прибыль «Уфы» за последние два года составила более 11 миллионов евро.
  • «Уфа» в таблице идет девятой.
  • 21 июня уфимцы проведут домашний матч 23-го тура РПЛ против «Тамбова».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
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