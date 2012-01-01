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    Товарищеский матч. Дзюба принес «Зениту» победу над «Уфой»

    «Зенит» в товарищеском матче победил «Уфу». Единственный гол забил нападающий Артем Дзюба.

    Команды играли больше 90 минут, составы менялись несколько раз, информирует шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    Товарищеский матч

    Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 1:0

    Гол: 1:0 – Дзюба.

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    Сегодня, 20:07
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Аденн 9 минут назад

      вонючки, даже в товарняках платят своим фарм клубам, чтобы выиграть. Фу, позор бЗениту.

      0
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      Рейтинг: +2776

      alarm > Аденн 4 минуты назад

      первый косорылый пошёл)

      0
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      ...
      Рейтинг: +63

      Аденн > alarm 53 секунды назад

      за щеку принимаешь? рот прополоскал? онлайн давай. бу-га-га

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2776

      alarm 9 минут назад

      ща хрячьё забомбит))

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