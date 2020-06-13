Товарищеский матч. Дзюба принес «Зениту» победу над «Уфой»

«Зенит» в товарищеском матче победил «Уфу». Единственный гол забил нападающий Артем Дзюба.
Команды играли больше 90 минут, составы менялись несколько раз, информирует шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
Товарищеский матч
Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 1:0
Гол: 1:0 – Дзюба.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.