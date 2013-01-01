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    На следующей неделе «Тамбов» погасит долги за использование «Мордовия Арены»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, когда клуб рассчитается за использование «Мордовия Арены» в качестве домашнего стадиона в матчах РПЛ сезона-2019/20.

    «Деньги нам выделили, сейчас они должны до нас дойти, мы все погасим во вторник-среду в то же время, как пройдем лицензирование. Размер задолженности составляет 16 миллионов рублей», – сказал Худяков.

    • «Тамбов» проводил матчи на «Мордовия Арене» из-за реконструкции собственного стадиона.
    • Сейчас команда играет в Нижнем Новгороде.
    • В турнирной таблице РПЛ тамбовчане занимают 11-е место.

    Источник: ТАСС

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