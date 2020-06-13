На следующей неделе «Тамбов» погасит долги за использование «Мордовия Арены»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, когда клуб рассчитается за использование «Мордовия Арены» в качестве домашнего стадиона в матчах РПЛ сезона-2019/20.
«Деньги нам выделили, сейчас они должны до нас дойти, мы все погасим во вторник-среду в то же время, как пройдем лицензирование. Размер задолженности составляет 16 миллионов рублей», – сказал Худяков.
- «Тамбов» проводил матчи на «Мордовия Арене» из-за реконструкции собственного стадиона.
- Сейчас команда играет в Нижнем Новгороде.
- В турнирной таблице РПЛ тамбовчане занимают 11-е место.
Источник: ТАСС