На следующей неделе «Тамбов» погасит долги за использование «Мордовия Арены»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, когда клуб рассчитается за использование «Мордовия Арены» в качестве домашнего стадиона в матчах РПЛ сезона-2019/20.

«Деньги нам выделили, сейчас они должны до нас дойти, мы все погасим во вторник-среду в то же время, как пройдем лицензирование. Размер задолженности составляет 16 миллионов рублей», – сказал Худяков.