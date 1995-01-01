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    Экс-вратарь «Ювентуса» Сторари может занять руководящую должность в системе туринского клуба

    Бывший голкипер «Ювентуса» Марко Сторари может вернуться в клуб в качестве одного из функционеров.

    Как сообщает Football Italia, итальянцу предложена должность в директорате туринцев. «Ювентус» должен объявить об этом в течение нескольких дней.

    Сторари выступал за действующих чемпионов Италии с 2010 по 2015 годы, сыграв 64 матча. Главным образом, экс-голкипер был сменщиком Джанлуиджи Буффона. Также в игровой карьере 43-летнего Сторари были «Перуджа», «Наполи», «Леванте» и «Сампдория».

    • Серия А возобновится 20 июня.
    • «Ювентус» лидирует в чемпионате, опережая на одно очко «Лацио».

    Источник: Footbal Italia

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