Экс-вратарь «Ювентуса» Сторари может занять руководящую должность в системе туринского клуба

Бывший голкипер «Ювентуса» Марко Сторари может вернуться в клуб в качестве одного из функционеров.
Как сообщает Football Italia, итальянцу предложена должность в директорате туринцев. «Ювентус» должен объявить об этом в течение нескольких дней.
Сторари выступал за действующих чемпионов Италии с 2010 по 2015 годы, сыграв 64 матча. Главным образом, экс-голкипер был сменщиком Джанлуиджи Буффона. Также в игровой карьере 43-летнего Сторари были «Перуджа», «Наполи», «Леванте» и «Сампдория».
- Серия А возобновится 20 июня.
- «Ювентус» лидирует в чемпионате, опережая на одно очко «Лацио».
Источник: Footbal Italia