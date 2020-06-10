Экс-вратарь «Ювентуса» Сторари может занять руководящую должность в системе туринского клуба

Бывший голкипер «Ювентуса» Марко Сторари может вернуться в клуб в качестве одного из функционеров.

Как сообщает Football Italia, итальянцу предложена должность в директорате туринцев. «Ювентус» должен объявить об этом в течение нескольких дней.

Сторари выступал за действующих чемпионов Италии с 2010 по 2015 годы, сыграв 64 матча. Главным образом, экс-голкипер был сменщиком Джанлуиджи Буффона. Также в игровой карьере 43-летнего Сторари были «Перуджа», «Наполи», «Леванте» и «Сампдория».