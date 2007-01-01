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    Агент Агузаров: «Если когда-нибудь Черчесов придет в «Спартак», то, чтобы выиграть ЛЧ»

    Агент Алан Агузаров оценил вероятность возвращения своего клиента главного тренера сборной России Станислава Черчесова в «Спартак».

    – На ваш взгляд, Черчесову больше льстят слухи, которые его периодически сватают в «Спартак», или нервируют?

    – Он настолько погружен в дела сборной, что, думаю, на другие вещи просто не обращает особого внимания. В том числе на различные разговоры.

    – «Спартак» – особая история для Станислава Саламовича. Как думаете, он еще поработает в этом клубе?

    – «Спартак» не может быть для Черчесова обычным клубом, хотя бы учитывая количество лет, проведенных там в статусе игрока и тренера. Но сейчас, скажу еще раз, его мысли только о сборной. Если же когда-нибудь он и придет в «Спартак», то, думаю, не для того, чтобы стать первым в России, а чтобы выиграть Лигу чемпионов. Как бы это смело ни звучало, но, убежден, что победа в этом турнире – то, чего он хотел бы достичь на клубном уровне, если когда-нибудь закончит работу со сборной.

    – Черчесов же был на грани перехода в «Спартак»? Тогда, говорят, после финальных переговоров с Федуном противники назначения обнаружили, что тренер встретился с тогдашним спортивным директором «Динамо» Аджоевым, и расстроили сделку с красно-белыми.

    – Я в тот период помогал Гураму Захаровичу в «Динамо», мы достаточно часто и близко общались. Знаю точно, что Черчесов в тот вечер ехал к Аджоеву не как к спортивному директору бело-голубых, а как к другу, которого знает больше 30 лет и которого давно не видел. Он ведь работал в «Амкаре», в Москве бывал редко. Черчесов не такой человек, чтобы, договорившись с одним, потом что-то обсуждать с другим. Да и Федуна очень уважает, конечно, никогда бы его не подвел. Аджоев тоже человек правильных принципов, не стал бы до беседы с действующим тренером Петреску за спиной вести с кем-либо переговоры. Так получилось, что какое-то время спустя случились 0:4 от «Анжи», именно после этого «Динамо» решило уволить Петреску. Аджоев затем позвонил Черчесову и попросил увидеться на предмет возможного назначения.

    • Черчесов работал в «Спартаке» с 2007 по 2008-й.
    • При нем клуб завоевал серебряные медали РПЛ-2007.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5846

      Антибиотик 10 минут назад

      Чтобы нашим клубам попасть в финал ЛЧ, нужны качественные дорогие футболисты, а их даже у Зенита нет.

      0
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      Рейтинг: +843

      Play 18 минут назад

      Если когда-нибудь Черчесов придёт в Спартак, то чтобы опять выиграть 8е место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Mister_Tomsk 1 час назад

      я чай пил, и аж поперхнулся)))) какую лигу чемпионов? дворовую? или среди инвалидов???

      3
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      Рейтинг: +10339

      Garrincha58 > Mister_Tomsk 50 минут назад

      может в женском футболе?

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