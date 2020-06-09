Агент Агузаров: «Если когда-нибудь Черчесов придет в «Спартак», то чтобы выиграть ЛЧ»

Агент Алан Агузаров оценил вероятность возвращения своего клиента главного тренера сборной России Станислава Черчесова в «Спартак».

– На ваш взгляд, Черчесову больше льстят слухи, которые его периодически сватают в «Спартак», или нервируют?

– Он настолько погружен в дела сборной, что, думаю, на другие вещи просто не обращает особого внимания. В том числе на различные разговоры.

– «Спартак» – особая история для Станислава Саламовича. Как думаете, он еще поработает в этом клубе?

– «Спартак» не может быть для Черчесова обычным клубом, хотя бы учитывая количество лет, проведенных там в статусе игрока и тренера. Но сейчас, скажу еще раз, его мысли только о сборной. Если же когда-нибудь он и придет в «Спартак», то, думаю, не для того, чтобы стать первым в России, а чтобы выиграть Лигу чемпионов. Как бы это смело ни звучало, но, убежден, что победа в этом турнире – то, чего он хотел бы достичь на клубном уровне, если когда-нибудь закончит работу со сборной.

– Черчесов же был на грани перехода в «Спартак»? Тогда, говорят, после финальных переговоров с Федуном противники назначения обнаружили, что тренер встретился с тогдашним спортивным директором «Динамо» Аджоевым, и расстроили сделку с красно-белыми.

– Я в тот период помогал Гураму Захаровичу в «Динамо», мы достаточно часто и близко общались. Знаю точно, что Черчесов в тот вечер ехал к Аджоеву не как к спортивному директору бело-голубых, а как к другу, которого знает больше 30 лет и которого давно не видел. Он ведь работал в «Амкаре», в Москве бывал редко. Черчесов не такой человек, чтобы, договорившись с одним, потом что-то обсуждать с другим. Да и Федуна очень уважает, конечно, никогда бы его не подвел. Аджоев тоже человек правильных принципов, не стал бы до беседы с действующим тренером Петреску за спиной вести с кем-либо переговоры. Так получилось, что какое-то время спустя случились 0:4 от «Анжи», именно после этого «Динамо» решило уволить Петреску. Аджоев затем позвонил Черчесову и попросил увидеться на предмет возможного назначения.