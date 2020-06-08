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  • Кокорин передал в музей спортивной славы Сочи свою игровую футболку

Кокорин передал в музей спортивной славы Сочи свою игровую футболку

8 июня 2020, 23:44
17

Мэр Сочи Алексей Копайгородский, генеральный директор одноименного футбольного клуба Дмитрий Рубашко и нападающий команды Александр Кокорин посетили местный музей спортивной славы в честь его 10-летия.

Клуб «Сочи» пополнил футбольную коллекцию музея футбольным мячом с автографами футболистов, игровой футболкой Кокорина и общекомандной фотографией.

  • Южане занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Кокорин забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах после февральского перехода в клуб на правах аренды.
  • Коллекция музея по спортивной тематике насчитывает около трех тысяч экспонатов.

Источник: Официальный сайт «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1591650647
Судя по всему, этот чиновник мэр Некопайдеревенский испытал приятные ощущения от "стулом по башке" даже раньше, чем чиновник Пак. Зря мэр поскромничал, трусы и носки "героя" Кокорина тоже заслуживают места в музее спортивной славы. Посчитай для интереса, сколько этот "прославившийся" сделал орфографических ошибок в книге отзывов.
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mutabor0992
1591650695
А исподнее и стул где?
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Дядя Серёжа
1591665417
Роба с зоны подороже будет.
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evgevg13
1591676133
Лучше бы школа и детсадам материально помог. Кому нужна эта тряпка?
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CSKA471
1591678408
За год до этого он открыл зал спортивной славы в ИК-4
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САДЫЧОК
1591678829
...передал в музей...А ещё стул , которым Пака бил !...Какое время-ТАКИЕ и герои !
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Антибиотик
1591683770
Да он просто меценат.
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Hektor 84
1591685293
Кому нужна его вонючая футболка?
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фанат джигурды
1591686855
И попросил повесить её на стул.
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zigbert
1591730415
Кокорин конечно "прославился" а вот клуб Сочи что то пока не слышно.
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