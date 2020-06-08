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    Кокорин передал в музей спортивной славы Сочи свою игровую футболку

    Мэр Сочи Алексей Копайгородский, генеральный директор одноименного футбольного клуба Дмитрий Рубашко и нападающий команды Александр Кокорин посетили местный музей спортивной славы в честь его 10-летия.

    Клуб «Сочи» пополнил футбольную коллекцию музея футбольным мячом с автографами футболистов, игровой футболкой Кокорина и общекомандной фотографией.

    • Южане занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Кокорин забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах после февральского перехода в клуб на правах аренды.
    • Коллекция музея по спортивной тематике насчитывает около трех тысяч экспонатов.

    Источник: Официальный сайт «Сочи»

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    08.06.2020 23:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +383

      Puddle 15 минут назад

      Футболка Де Зеува висит в тарасоффской бане, номер снят с оборота

      0
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      Рейтинг: +10

      kazakovaleks 1 час назад


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      Рейтинг: +2701

      alarm 1 час назад

      когда хряки передают свои футболки - уборщицы музея достают швабры и радуются)

      1
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      Рейтинг: +2422

      mutabor0992 1 час назад

      А исподнее и стул где?

      0
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      Рейтинг: +16981

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Судя по всему, этот чиновник мэр Некопайдеревенский испытал приятные ощущения от "стулом по башке" даже раньше, чем чиновник Пак. Зря мэр поскромничал, трусы и носки "героя" Кокорина тоже заслуживают места в музее спортивной славы. Посчитай для интереса, сколько этот "прославившийся" сделал орфографических ошибок в книге отзывов.

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