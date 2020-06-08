Кокорин передал в музей спортивной славы Сочи свою игровую футболку

Мэр Сочи Алексей Копайгородский, генеральный директор одноименного футбольного клуба Дмитрий Рубашко и нападающий команды Александр Кокорин посетили местный музей спортивной славы в честь его 10-летия.
Клуб «Сочи» пополнил футбольную коллекцию музея футбольным мячом с автографами футболистов, игровой футболкой Кокорина и общекомандной фотографией.
- Южане занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Кокорин забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах после февральского перехода в клуб на правах аренды.
- Коллекция музея по спортивной тематике насчитывает около трех тысяч экспонатов.
Источник: Официальный сайт «Сочи»