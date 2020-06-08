Мхитарян хочет остаться в «Роме»

Полузащитник Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат «Арсеналу», заявил о желании остаться в «Роме» по окончании срока аренды.

«Не знаю, сколько еще буду играть за «Рому». Мне нравятся и город, и клуб, поэтому я хотел бы остаться здесь подольше, но принимать решение буду не я. Сейчас делаю все возможное – тренируюсь, учу итальянский язык, а что будет дальше, посмотрим.

Конечно, я хотел бы выступать в «Роме» не только в следующем сезоне, но и в ближайшие годы. Однако у меня по-прежнему действующий контракт с «Арсеналом», здесь все будет зависеть от договоренности между клубами. Конечно, если не получится остаться в «Роме», то буду возвращаться в «Арсенал». Я не жалуюсь, футбольная жизнь такова, что ты должен быть готов ко всему», – сказал армянин.