«Интер» хочет продлить контракт с Эспозито на пять лет с зарплатой в 500 тысяч

«Интер» ведет переговоры по продлению контракта с 17-летним форвардом Себастьяно Эспозито, сообщает журналист Николо Скира.

Миланцы предлагают игроку соглашение до 2025 года и готовы платить 500 тысяч евро в год. Тем временем агенты Эспозито запрашивают оклад в миллион евро.

В текущем розыгрыше Серии А итальянец провел за «Интер» пять матчей, отметившись одним голом, который стал для него первым в профессиональной карьере.