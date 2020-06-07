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    «Интер» хочет продлить контракт с Эспозито на пять лет с зарплатой в 500 тысяч

    «Интер» ведет переговоры по продлению контракта с 17-летним форвардом Себастьяно Эспозито, сообщает журналист Николо Скира.

    Миланцы предлагают игроку соглашение до 2025 года и готовы платить 500 тысяч евро в год. Тем временем агенты Эспозито запрашивают оклад в миллион евро.

    В текущем розыгрыше Серии А итальянец провел за «Интер» пять матчей, отметившись одним голом, который стал для него первым в профессиональной карьере.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    07.06.2020 23:53
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