17-летний полузащитник «Интера» отпраздновал с мамой первый гол в Серии А

Эспозито ооочень хорош, напомнает Криша в молодости
В матче 17-го тура Серии А «Интер» разгромил «Дженоа» – 4:0.
На 64-й минуте гол с пенальти забил нападающий Себастьяно Эспозито. Для 17-летнего форварда этот мяч стал первым во взрослом футболе.
После гола Эспозито подбежал и обнял свою маму, отпраздновав с ней дебютный мяч.
- В этом сезоне воспитанник «Интера» провел 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.
- «Интер» занимает первое место в Серии А, имея в активе 42 очка. Столько же и у «Ювентуса».