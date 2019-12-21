17-летний полузащитник «Интера» отпраздновал с мамой первый гол в Серии А

В матче 17-го тура Серии А «Интер» разгромил «Дженоа» – 4:0.

На 64-й минуте гол с пенальти забил нападающий Себастьяно Эспозито. Для 17-летнего форварда этот мяч стал первым во взрослом футболе.

После гола Эспозито подбежал и обнял свою маму, отпраздновав с ней дебютный мяч.

text text text Публикация от text (@inter) 21 Дек 2019 в 11:22 PST