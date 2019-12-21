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    17-летний полузащитник «Интера» отпраздновал с мамой первый гол в Серии А

    В матче 17-го тура Серии А «Интер» разгромил «Дженоа» – 4:0.

    На 64-й минуте гол с пенальти забил нападающий Себастьяно Эспозито. Для 17-летнего форварда этот мяч стал первым во взрослом футболе.

    После гола Эспозито подбежал и обнял свою маму, отпраздновав с ней дебютный мяч.

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    Публикация от text (@inter)

    • В этом сезоне воспитанник «Интера» провел 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • «Интер» занимает первое место в Серии А, имея в активе 42 очка. Столько же и у «Ювентуса».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3199

      InterMilLano1908 51 минуту назад

      Эспозито ооочень хорош, напомнает Криша в молодости

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