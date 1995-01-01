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    Темнокожий форвард «Уотфорда» Грэй: «В Англии я могу быть только футболистом, рэпером или наркоторговцем»

    Нападающий «Уотфорда» Андре Грэй поговорил о расистских предрассудках в Англии. По словам игрока, он ограничен в выборе профессии.

    «Протесты после смерти Джорджа Флойда – это выступление против стереотипов. Я много раз, например, пытался зайти в клуб, но меня не пускали. Или охранник ходил за мной по магазину. В Англии я могу быть только футболистом, рэпером или наркоторговцем, это факт.

    Поэтому демонстранты вышли на улицу не только против действий полиции. Везде есть расизм», – сказал Грэй The Guardian.

    • 28-летний Грэй стоит на рынке 9,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне АПЛ игрок забил два гола.
    • «Уотфорд» в таблице лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета.

    Источник: The Guardian

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +165

      Маленький 9 минут назад

      А быть грузчиком, фермерам или отучиться и получить профессию религия запрещает?
      +

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +275

      vsolon 33 минуты назад

      ты можешь быть только наркоторговцем под видом рэпера или футболиста....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +704

      Oldtrafford83 2 часа назад

      28-летний Грэй стоит на рынке 9,5 миллиона евро. - Ещё и рабство))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +717

      кто там 2 часа назад

      Ещё забыл сказать - порноактёром.

      Не думаю что в Европе и США все чернокожие - это футболисты, рэперы и наркоторговцы.

      По любому есть учёные, врачи, продавцы и т.д., сами себе стереотипы нарисовали и придерживаются им. Ведь наркоту толкать на улице всё легче чем делать многочасовую операцию, да? А судя по обезьянкам(по другому это стадо не назвать) которое в США бегает и мародёрит, то бОльшая часть чернокожих предпочитают мародёрствовать и вести преступный образ жизни, ведь это легче чем учиться, получать профессию и работать, а не то что вам не дают жить по человечески.
      Потому такое и отношение.

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