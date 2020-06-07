Темнокожий форвард «Уотфорда» Грэй: «В Англии я могу быть только футболистом, рэпером или наркоторговцем»

Нападающий «Уотфорда» Андре Грэй поговорил о расистских предрассудках в Англии. По словам игрока, он ограничен в выборе профессии.

«Протесты после смерти Джорджа Флойда – это выступление против стереотипов. Я много раз, например, пытался зайти в клуб, но меня не пускали. Или охранник ходил за мной по магазину. В Англии я могу быть только футболистом, рэпером или наркоторговцем, это факт.

Поэтому демонстранты вышли на улицу не только против действий полиции. Везде есть расизм», – сказал Грэй The Guardian.