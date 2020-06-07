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  • Темнокожий форвард «Уотфорда» Грэй: «В Англии я могу быть только футболистом, рэпером или наркоторговцем»

Темнокожий форвард «Уотфорда» Грэй: «В Англии я могу быть только футболистом, рэпером или наркоторговцем»

7 июня 2020, 09:03
5

Нападающий «Уотфорда» Андре Грэй поговорил о расистских предрассудках в Англии. По словам игрока, он ограничен в выборе профессии.

«Протесты после смерти Джорджа Флойда – это выступление против стереотипов. Я много раз, например, пытался зайти в клуб, но меня не пускали. Или охранник ходил за мной по магазину. В Англии я могу быть только футболистом, рэпером или наркоторговцем, это факт.

Поэтому демонстранты вышли на улицу не только против действий полиции. Везде есть расизм», – сказал Грэй The Guardian.

  • 28-летний Грэй стоит на рынке 9,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне АПЛ игрок забил два гола.
  • «Уотфорд» в таблице лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Уотфорд Грэй Андре
Комментарии (5)
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кто там
1591510447
Ещё забыл сказать - порноактёром. Не думаю что в Европе и США все чернокожие - это футболисты, рэперы и наркоторговцы. По любому есть учёные, врачи, продавцы и т.д., сами себе стереотипы нарисовали и придерживаются им. Ведь наркоту толкать на улице всё легче чем делать многочасовую операцию, да? А судя по обезьянкам(по другому это стадо не назвать) которое в США бегает и мародёрит, то бОльшая часть чернокожих предпочитают мародёрствовать и вести преступный образ жизни, ведь это легче чем учиться, получать профессию и работать, а не то что вам не дают жить по человечески. Потому такое и отношение.
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Oldtrafford83
1591511341
28-летний Грэй стоит на рынке 9,5 миллиона евро. - Ещё и рабство))
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vsolon
1591517156
ты можешь быть только наркоторговцем под видом рэпера или футболиста....
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Маленький
1591518611
А быть грузчиком, фермерам или отучиться и получить профессию религия запрещает? +
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Томик
1591576704
Бедняга с детства хотел стать шахтёром, а эти англичане заставляют его играть в футбол за большие деньги. Расисты поганые.
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