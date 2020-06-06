«Валенсия» опубликовала обращение Черышева на русском языке

В инстаграме «Валенсии» появилось видеообращение российского легионера Дениса Черышева.

«Всем привет. Меня зовут Денис Черышев. Я – футболист «Валенсии». Я хотел бы поддержать всех заболевших коронавирусом людей, которые сейчас сидят дома на карантине и не могут выходить.

Надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и мы все сможем вернуться к обычной жизни. Всем большой привет, всех обнимаю. И не болейте!», – сказал 29-летний футболист на русском языке.

В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 22 матча, забил три гола и сделал один ассист.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.