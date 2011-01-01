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    «Валенсия» опубликовала обращение Черышева на русском языке

    В инстаграме «Валенсии» появилось видеообращение российского легионера Дениса Черышева.

    «Всем привет. Меня зовут Денис Черышев. Я – футболист «Валенсии». Я хотел бы поддержать всех заболевших коронавирусом людей, которые сейчас сидят дома на карантине и не могут выходить.

    Надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и мы все сможем вернуться к обычной жизни. Всем большой привет, всех обнимаю. И не болейте!», – сказал 29-летний футболист на русском языке.

    • В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 22 матча, забил три гола и сделал один ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    text

    Публикация от text (@valenciacf) 6 Июн 2020 в 3:10 PDT

    Источник: Инстаграм «Валенсии»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      Genz 25 минут назад

      Вылупился из гнезда и закукарекал Денис. Насмешил малец пустой поддержкой. Денежкой лучше поддержи

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