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    Вернблум: «Я выпил слишком много водки в России»

    Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум ответил на вопросы клубной пресс-службы для нового влога, который вышел сегодня в ютубе.

    – Салоники или Москва?

    – Сложный вопрос. В плане погоды – Салоники. В Москве можешь делать всe что угодно. Это большой город.

    – Рыба или мясо?

    – Мясо.

    – Водка или ром?

    – Ром. Я выпил уже слишком много водки в России.

    – Помнишь тусовку, где ты перебрал с водкой?

    – Несколько раз было. Но не помню подробностей.

    – Кто может выпить много – ты или ещe кто-то?

    – Все русские. В этом плане вам равных нет.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • В составе команды хавбек забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С москвичами он выиграл шесть трофеев.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6044

      Сильвербой 1 час назад

      Не надо ровнять по себе всех, если ты ху..ярил до беспамятства, а потом сидишь и гордо об этом говоришь, это не значит что все так делают! Уломать могут один раз, на второй уже надо причину в себе искать!!! Трезвенник епт...

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      Рейтинг: +569

      Граф2019 1 час назад

      лазают тут всякие! а потом водка дорожает...

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      Рейтинг: +3194

      Давид59 1 час назад

      Сколько водки не купишь, всё равно даа раза бегать.

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