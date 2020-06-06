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Вернблум: «Я выпил слишком много водки в России»

6 июня 2020, 13:23
10

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум ответил на вопросы клубной пресс-службы для нового влога, который вышел сегодня в ютубе.

– Салоники или Москва?

– Сложный вопрос. В плане погоды – Салоники. В Москве можешь делать всe что угодно. Это большой город.

– Рыба или мясо?

– Мясо.

– Водка или ром?

– Ром. Я выпил уже слишком много водки в России.

– Помнишь тусовку, где ты перебрал с водкой?

– Несколько раз было. Но не помню подробностей.

– Кто может выпить много – ты или ещe кто-то?

– Все русские. В этом плане вам равных нет.

  • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
  • В составе команды хавбек забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
  • С москвичами он выиграл шесть трофеев.

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (10)
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Давид59
1591439779
Сколько водки не купишь, всё равно даа раза бегать.
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Граф2019
1591439855
лазают тут всякие! а потом водка дорожает...
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Сильвербой
1591440215
Не надо ровнять по себе всех, если ты ху..ярил до беспамятства, а потом сидишь и гордо об этом говоришь, это не значит что все так делают! Уломать могут один раз, на второй уже надо причину в себе искать!!! Трезвенник епт...
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Рубинище
1591456017
Сам напивался, что ничего не помнит и приписал всех русских к этому. видимо отбил последние извилины на поле.
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Chernyi Lis
1591459707
вот ты гад какой..вот почему воз именно россию предупреждает о принятии мер по потреблению алкоголя...
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evgevg13
1591459773
он играл или бухал?
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KOLBIS
1591462390
Не а кто тут не напивался)))...
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PahaSpartak
1591467418
Всё, теперь ты тоже вурдалак
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Hektor 84
1591469810
Сам то бухарик по хлеще русских ребят!!! Говорит выпил много водки в России. Так ты пил или играл?
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