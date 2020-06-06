Вернблум: «Я выпил слишком много водки в России»

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум ответил на вопросы клубной пресс-службы для нового влога, который вышел сегодня в ютубе.

– Салоники или Москва?

– Сложный вопрос. В плане погоды – Салоники. В Москве можешь делать всe что угодно. Это большой город.

– Рыба или мясо?

– Мясо.

– Водка или ром?

– Ром. Я выпил уже слишком много водки в России.

– Помнишь тусовку, где ты перебрал с водкой?

– Несколько раз было. Но не помню подробностей.

– Кто может выпить много – ты или ещe кто-то?

– Все русские. В этом плане вам равных нет.