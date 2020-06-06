Вернблум: «Я выпил слишком много водки в России»

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум ответил на вопросы клубной пресс-службы для нового влога, который вышел сегодня в ютубе.
– Салоники или Москва?
– Сложный вопрос. В плане погоды – Салоники. В Москве можешь делать всe что угодно. Это большой город.
– Рыба или мясо?
– Мясо.
– Водка или ром?
– Ром. Я выпил уже слишком много водки в России.
– Помнишь тусовку, где ты перебрал с водкой?
– Несколько раз было. Но не помню подробностей.
– Кто может выпить много – ты или ещe кто-то?
– Все русские. В этом плане вам равных нет.
- Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
- В составе команды хавбек забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
- С москвичами он выиграл шесть трофеев.
Источник: Ютуб-канал ЦСКА