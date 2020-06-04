Гендиректор ЦСКА – о потере спонсоров: «Наметилась тендеция ухода инвесторов. Придется затянуть поясок»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на инвестиции в клуб.

«Понятно, что пандемия коснулась всех отраслей. Спорт, наверное, пострадал чуть больше, потому что он очень зависим. Тенденция ухода спонсоров наметилась, в том числе и у больших клубов. И нас это коснулось, к сожалению. Но здесь все объективно: мы понимаем, что у коллег сейчас серьезные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт.

Мы ищем другие пути. Да, на какое-то время придется затянуть поясок, но ничего страшного в этом нет. Тем более, что ЦСКА регулярно сталкивается с теми или иными сложностями, мы привыкли их преодолевать», – сказал Бабаев.