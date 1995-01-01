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    Гендиректор ЦСКА – о потере спонсоров: «Наметилась тендеция ухода инвесторов. Придется затянуть поясок»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на инвестиции в клуб.

    «Понятно, что пандемия коснулась всех отраслей. Спорт, наверное, пострадал чуть больше, потому что он очень зависим. Тенденция ухода спонсоров наметилась, в том числе и у больших клубов. И нас это коснулось, к сожалению. Но здесь все объективно: мы понимаем, что у коллег сейчас серьезные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт.

    Мы ищем другие пути. Да, на какое-то время придется затянуть поясок, но ничего страшного в этом нет. Тем более, что ЦСКА регулярно сталкивается с теми или иными сложностями, мы привыкли их преодолевать», – сказал Бабаев.

    • РПЛ возобновится 19 июня. В чемпионате осталось провести восемь туров.
    • ЦСКА идет в чемпионате на 5-м месте. Первый после паузы матч москвичи проведут 20 июня против лидирующего «Зенита».

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      isakovakr 1 час назад



      Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ------ http://cutly.top/MY4h

      0
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      Рейтинг: +685

      кто там 1 час назад

      Ахахаха. Т.е. покупка шкурина и других школьников - это гынер с бабаем гуляли на широкую ногу?)

      И это топ клуб РФПЛ)

      Какой позор.

      -1
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      Рейтинг: +2617

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

      0
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      Рейтинг: +22

      Вонючая столица > alarm 1 час назад

      Полудурк, ты читал, что вверху написано ? Там написано, что вы дохлые клячи отсасывать теперь под мостом будете

      2
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      Рейтинг: +297

      valkam72 > Вонючая столица 51 минуту назад

      Он дебил.

      2
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      Рейтинг: +6037

      Сильвербой 1 час назад

      Да ЦСКА его по-моему и не растягивал, этот поясок!

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