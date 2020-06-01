Игроки и тренеры «Спартака» сдали повторные тесты на коронавирус. Все результаты – отрицательные

«Спартак» объявил результаты повторного тестирования на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
Проверку на наличие в организме инфекции прошли футболисты, тренеры, члены персонала и и работники базы в Тарасовке.
Все тесты дали отрицательный результат.
Полузащитник Зелимхан Бакаев, у которого по итогам первого тестирования был диагностирован коронавирус, по-прежнему находится дома на самоизоляции.
- РПЛ возобновится 21 июня.
- «Спартак» идет в чемпионате на восьмом месте.
Источник: Официальный сайт «Спартака»