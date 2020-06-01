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    Игроки и тренеры «Спартака» сдали повторные тесты на коронавирус. Все результаты – отрицательные

    «Спартак» объявил результаты повторного тестирования на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

    Проверку на наличие в организме инфекции прошли футболисты, тренеры, члены персонала и и работники базы в Тарасовке.

    Все тесты дали отрицательный результат.

    Полузащитник Зелимхан Бакаев, у которого по итогам первого тестирования был диагностирован коронавирус, по-прежнему находится дома на самоизоляции.

    • РПЛ возобновится 21 июня.
    • «Спартак» идет в чемпионате на восьмом месте.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    01.06.2020 21:21
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +3232

      Борат 1 час назад

      стыдно за спартак (клуб запрещённый среди натуралов россии)
      гыгы

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1075

      Aston > Борат 1 час назад

      Ты буй сначала изо рта достань,помойка заднеприводная!потом трындеть будешь про натуралов

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1891

      "supermax" > Aston 1 час назад

      Ахах... Он опять не того нажрался

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8003

      derrik2000 > Борат 21 минуту назад

      Ты за Молло лучше нам всем расскажи, за его "игру" в "Зените".
      И не только "игру"... )))))))))))))))))))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13268

      vka1970 2 часа назад

      Ну и добре.С новыми силами в новый путь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2568

      alarm 2 часа назад

      там у них в тарасофке на другой вирус (который занёс дезеув) нужно проверять и изолировать.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8003

      derrik2000 > alarm 2 часа назад

      Ни тебе ПОЗОР, ни тебе СТЫД...(((
      Что с тобой случилось? 0)
      На карантине или уже ослабили режим и таблетки перестали давать???
      Не молчи о наболевшем, скажи - поможем, чем можем!

      2
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      ...
      Рейтинг: +15453

      sssrspartak > derrik2000 1 час назад

      второй борат есть!он находится у него на лечении!гы гы!первого похож еще обрабатывает!скоро наверное оба придут!

      1
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      Рейтинг: -255

      Бoрат > sssrspartak 12 минут назад

      Я ему клизму делал , теперь гланды обработаю и будет как новенький . Гыгыгы .

      0
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      ...
      Рейтинг: -255

      Бoрат > derrik2000 11 минут назад

      Помощь оказана - читай выше . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: -255

      Бoрат > Бoрат 8 минут назад

      Осталось пуделька подлечить . Думаю кастрировать , а то ссытся и воняет сильно - предполагаю от неудовлетворённости . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: -255

      Бoрат > Бoрат 6 минут назад

      О - похоже я с клизмой брату - борату переборщил - так и дрищет минусами . Гыгыгы . Ну ничего сейчас заткнем . Гыгыгы .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5976

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Теперь есть еще 3 недели на восстановление и на набор формы . Жду всех здоровыми к возобновлению чемпионата .

      6
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