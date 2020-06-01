Болельщики признали стадион «Краснодара» лучшим в РПЛ

РПЛ провела в инстаграме голосование на звание лучшего стадиона турнира. Победу одержал домашний стадион «Краснодара».
«В финале стадион «Краснодар» соревновался с «Газпром Ареной» и набрал 57% голосов», – сообщают организаторы.
«Спасибо за ваши голоса, друзья! Нам очень приятно», – написала пресс-служба «Краснодара».
- Южане в РПЛ идут третьими.
- Турнир планируют возобновить 21 июня.
- Стадион «Краснодара» открыли в 2016 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм РПЛ