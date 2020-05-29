Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Легионеры присоединятся к тренировкам «Уфы» после 4 июня

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона РПЛ.

    «Начали сегодня новый цикл подготовки. У кого-то неделя идeт с понедельника по воскресенье. У нас же эта неделя начинается в пятницу. Убираем объeм работы. Но по-прежнему будем тренироваться в двухразовом режиме. Но занятия будут теперь короче. И в конце недели сыграем двусторонку. Думаю, многое покажет.

    Наши иностранные игроки работают в Уфе отдельно. Присоединятся к команде после 4-го июня. Будем готовиться к рестарту сезона на нашем стадионе «Нефтяник». Новый газон уже уложен, скоро опробуем», – написал Евсеев в инстаграме.

    • По итогам 22 туров «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.
    • Клубам разрешили пускать на стадион болельщиков при условии, что заполняемость трибун не превысит 10 процентов.

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.05.2020 15:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76778
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru