Легионеры присоединятся к тренировкам «Уфы» после 4 июня

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона РПЛ.

«Начали сегодня новый цикл подготовки. У кого-то неделя идeт с понедельника по воскресенье. У нас же эта неделя начинается в пятницу. Убираем объeм работы. Но по-прежнему будем тренироваться в двухразовом режиме. Но занятия будут теперь короче. И в конце недели сыграем двусторонку. Думаю, многое покажет.

Наши иностранные игроки работают в Уфе отдельно. Присоединятся к команде после 4-го июня. Будем готовиться к рестарту сезона на нашем стадионе «Нефтяник». Новый газон уже уложен, скоро опробуем», – написал Евсеев в инстаграме.