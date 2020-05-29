Легионеры присоединятся к тренировкам «Уфы» после 4 июня

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона РПЛ.
«Начали сегодня новый цикл подготовки. У кого-то неделя идeт с понедельника по воскресенье. У нас же эта неделя начинается в пятницу. Убираем объeм работы. Но по-прежнему будем тренироваться в двухразовом режиме. Но занятия будут теперь короче. И в конце недели сыграем двусторонку. Думаю, многое покажет.
Наши иностранные игроки работают в Уфе отдельно. Присоединятся к команде после 4-го июня. Будем готовиться к рестарту сезона на нашем стадионе «Нефтяник». Новый газон уже уложен, скоро опробуем», – написал Евсеев в инстаграме.
- По итогам 22 туров «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.
- Клубам разрешили пускать на стадион болельщиков при условии, что заполняемость трибун не превысит 10 процентов.
Источник: Инстаграм Вадима Евсеева