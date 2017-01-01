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    Мактоминей – об образцовых бокс-ту-бокс: «Зидан, Виейра, Кин были исключительно хороши»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей рассказал о своих недостатках и о том, чью игру считает образцовой.

    «Я достаточно сильный и быстро бегаю, но мне нужно чаще помогать в атаке.

    Я должен передвигать мяч через линии соперника, как это делает Погба, забегать в штрафную и создавать голевые моменты. Всегда нужно придерживаться баланса – пока один выдвигается вперед, другой подстраховывает сзади.

    Для меня есть несколько образцовых бокс-ту-бокс. Зинедин Зидан, Патрик Виейра, Рой Кин были исключительно хороши в своих передвижениях.

    Я обожаю смотреть нарезки с ними и прошу ребят почаще мне пересылать подобные видео,» – заявил Мактоминей.

    • Шотландец выступает за основной состав «МЮ» с 2017 года.
    • Скотт – воспитанник «МЮ».

    Источник: Goal

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