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    Джан: «Если ничего не случится, «Бавария» станет чемпионом»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан оценил шансы на чемпионство после поражения в матче 28-го тура Бундеслиги от «Баварии» (0:1).

    «Надо быть реалистами, «Бавария» оторвалась от нас на семь очков.

    Нам нужно сосредоточиться на себе и попытаться выиграть оставшиеся матчи. Если ничего не случится, «Бавария» станет чемпионом», – заявил игрок.

    • «Боруссия» осталась на втором месте с 57 очками.
    • «Бавария» возглавляет Бундеслигу, набрав 64 очка.
    • Команда из Дортмунда не забила в домашней игре впервые за 39 матчей в Дортмунде.

    Источник: Твиттер Bayern&Germany

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    27.05.2020 07:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +76747

      zigbert 16 часов назад

      Случится может только чудо. А так все уже понятно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3126

      Давид59 27 мая, 09:54

      Такие игры домашними можно назвать с большой натяжкой. Без поддержки болельщиков всё равно, что нейтральное поле

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5032

      серега кашин 27 мая, 07:49

      бавария может помешать только сама себе

      2
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