Джан: «Если ничего не случится, «Бавария» станет чемпионом»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан оценил шансы на чемпионство после поражения в матче 28-го тура Бундеслиги от «Баварии» (0:1).
«Надо быть реалистами, «Бавария» оторвалась от нас на семь очков.
Нам нужно сосредоточиться на себе и попытаться выиграть оставшиеся матчи. Если ничего не случится, «Бавария» станет чемпионом», – заявил игрок.
- «Боруссия» осталась на втором месте с 57 очками.
- «Бавария» возглавляет Бундеслигу, набрав 64 очка.
- Команда из Дортмунда не забила в домашней игре впервые за 39 матчей в Дортмунде.
Источник: Твиттер Bayern&Germany