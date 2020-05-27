Джан: «Если ничего не случится, «Бавария» станет чемпионом»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан оценил шансы на чемпионство после поражения в матче 28-го тура Бундеслиги от «Баварии» (0:1).

«Надо быть реалистами, «Бавария» оторвалась от нас на семь очков.

Нам нужно сосредоточиться на себе и попытаться выиграть оставшиеся матчи. Если ничего не случится, «Бавария» станет чемпионом», – заявил игрок.