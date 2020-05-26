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    Дзюба – о возобновлении РПЛ: «Не хотят играть только те, кому это не выгодно»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал решение возобновить чемпионат России 21 июня.

    «То, что РПЛ возобновят, не понимаю тех, кому это не нравится. Я позитивно отреагировал. Такие вещи обсуждаются наверху, обсуждаются с врачами, решили возобновить только тогда, когда взвесили за и против. Мы два месяца и так пропустили, даже в отпуске мы только месяц находимся, и то там можно поиграть во что-то. Сколько можно еще ждать? Надо тренироваться и играть. А сколько началось разговоров, когда сказали, что нас объявят чемпионами. Не хотят играть только те, кому это не выгодно: кто-то вылетает, кто-то удобно находится в таблице. Мы хотим выиграть чемпионство в игре, а не чтобы нас где-то там объявили.

    У нас сейчас нет общих тренировок, индивидуальные тренировки – это другое. Ребята у нас остались, а нам это в ущерб ставят, дескать, у других клубов игроки уехали, а у нас нет. Ну это не наши проблемы, что кто-то игроков отпустил! А получается, что говорят: давайте не будем доигрывать? Это не честно. Давайте доиграем? Тоже не честно – у «Зенита» игроки не уезжали. А как честно? Это болтовня все, давайте тогда «Зенит» вообще играть не будет» — сказал Дзюба в эфире в инстаграме «Матч ТВ».

    Дзюба: «Так убирать Семина — позорище»

    Источник: «Чемпионат»

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    26.05.2020 15:13
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2424

      алдан2014 26 мая, 16:38

      Д.е.б.и.л...Люди мрут как мухи,многие болеют.А этот кекс кроме своего эго ничего не видит.Ему подавай призы и славу.Таких немало,пока не коснется лично,кричат ,что и нет ковида

      4
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      Рейтинг: +1847

      baden69 > алдан2014 26 мая, 16:52

      Никто не говорит, что нет Covid-19, но и сидеть и ждать, когда все рассосется, а заодно и кричать "Раздайте денег" тоже неправильно. Если соблюдать все правила, то можно потихоньку начинать тренировки, тем более, если закрыть команды на базе. Далее, через 2-3 недели ситуация изменится. Она и сейчас потихоньку становится лучше. А играть без зрителей на трибунах это лучше, чем не играть вообще, да и народу можно будет хоть по ТВ посмотреть, а не просматривать по восьмому кругу игры прошлых лет и Чемпионат Беларуси.

      2
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      Рейтинг: +2590

      playsh > алдан2014 27 мая, 00:23

      Проквакала ГавноДзюшка...

      0
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      Рейтинг: +14848

      bset 26 мая, 16:18

      О, пошла агитация. Просто если не доигрывать, результаты отменят. А так либо доиграют, либо итоги объявят по последнему сыгранному туру. А так как заболеваемость растет и дальше, находят коронавирус среди игроков, вместо доигровки просто объявят Зенит чемпионом.

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      Рейтинг: +3126

      Борат > bset 18 часов назад

      Ну так у гинера больше нет бабла кубки покупать, теперь будете болтаться на местах с 4 по 10е !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +116

      NewLife 26 мая, 15:36

      Ну просто заклевали бедного зюбу и синит, дайте ему игровую приставку, наконец.

      0
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      Рейтинг: +209

      valkam72 > NewLife 26 мая, 15:44

      Денди?

      1
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      Рейтинг: +2424

      алдан2014 > valkam72 26 мая, 16:39

      Плейсешен

      1
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      Рейтинг: +20431

      пьяныйхоровод > valkam72 26 мая, 21:54

      У тебя с Глушаком своя дендя в бане .

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