Уткин: «Более слабого ведущего форварда, чем Дзюба, у сборной России никогда не было»

Видеоблогер Василий Уткин оценил роль Артема Дзюбы в сборной России. Журналист считает, что вскоре игрок станет лучшим бомбардиром.
«Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной. Это звучит феноменально. Более слабого ведущего форварда у команды никогда не было. Но он станет лучшим бомбардиром, потому что набил голов сборной Сан-Марино», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.
- Дзюба сейчас лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
- Его «Зенит» лидирует в турнире с отрывом.
- Возобновление сезона РПЛ намечено на 21 июня.
Источник: Бомбардир.ру