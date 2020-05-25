Уткин: «Более слабого ведущего форварда, чем Дзюба, у сборной России никогда не было»

Видеоблогер Василий Уткин оценил роль Артема Дзюбы в сборной России. Журналист считает, что вскоре игрок станет лучшим бомбардиром.

«Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной. Это звучит феноменально. Более слабого ведущего форварда у команды никогда не было. Но он станет лучшим бомбардиром, потому что набил голов сборной Сан-Марино», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.