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    Уткин: «Более слабого ведущего форварда, чем Дзюба, у сборной России никогда не было»

    Видеоблогер Василий Уткин оценил роль Артема Дзюбы в сборной России. Журналист считает, что вскоре игрок станет лучшим бомбардиром.

    «Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной. Это звучит феноменально. Более слабого ведущего форварда у команды никогда не было. Но он станет лучшим бомбардиром, потому что набил голов сборной Сан-Марино», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

    • Дзюба сейчас лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Его «Зенит» лидирует в турнире с отрывом.
    • Возобновление сезона РПЛ намечено на 21 июня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2020 13:59
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +14466

      playsh 27 мая 2020, 23:43

      Ребята, Утяра написал "более слабого ВЕДУЩЕГО форварда",а он у нас сейчас числится ведущим.Так что он прав полностью.

      0
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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 27 мая 2020, 12:18

      А был ли у России когда-нибудь до Дзюбы форвард, забивавший в 1/8 Чемпионата Мира? Ах да, я забыл - Россия же никогда до 2018 года не выходила из группы! Интересно, знает ли Вася об этом?

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      Рейтинг: +14466

      playsh > Spirit_78 27 мая 2020, 20:58

      Ох,какое достижение,смотри не кончи,юноша.Во первых,что бы твой Дзю забил,играла вся команда.Пике тоже поучаствовал,бывает.А вспомни голы-красавцы с Хорватами,забили инсайд и стоппер.Где твой форвард был хренов? Во вторых,какая разница кто и когда забивал,когда играет одна команда.
      В третьих,я не отделяю команду СССР и команду России друг от друга по той простой причине,что Россия никого из своего состава не гнала,сами ушли.Так что советую посмотреть Вам,уважаемый,кто у нас забивал на ЧМ-66 в 1/4 и даже в 1/2, заодно гляньте,каким командам.Интернет есть? Удачи Вам с Дзюбой.

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      Рейтинг: +14466

      playsh 26 мая 2020, 23:41

      Помню себя в футболе с ЧМ-66г, мальцом ещё был.Поэтому с Уткиным соглашусь.
      Вспоминал,кто же играл так же "никак" ,как Дзюбло,но сравнить его не с кем,честное слово.Да и команды тогда на уровне С-Маринки были в диковинку,так что не забалуешь.А этот ухарь с пеналя Испании забил и что? А с Уругваем,Хорватией,Бельгией он где гулял,бездарь хренов.Ушлёпок.

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 26 мая 2020, 08:46

      Бешенная жирная утка пошла по второму кругу. Кокорину приготовиться!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 26 мая 2020, 01:31

      Вот тут то ты утка в точку попал!!!

      5
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      Рейтинг: +933

      alll-1 25 мая 2020, 19:57

      Вася конечно олень ,но иногда из него вылетают правильные фразы

      5
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 25 мая 2020, 18:22

      Вася самый успешный троль...

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 25 мая 2020, 17:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Более тупого, наглого и лживого журналиста в истории Рашки еще не было. Разве что губерниев.

      -6
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor > paracetamol 25 мая 2020, 20:19

      зависть от глубины мыслей, которые Васи изрекает от балды

      1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > paracetamol 26 мая 2020, 01:33

      Ты сам рашка олень пучеглазый

      3
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 25 мая 2020, 17:24

      Навскидку, самый слабый центрфорвард основы сборной - это Юран. За 7 лет в сборной забил всего 5 мячей.

      3
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      Рейтинг: +871

      O-kolesov > Черкизовский Кот 25 мая 2020, 17:28

      Еще Булыкин.

      2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > O-kolesov 25 мая 2020, 17:37

      Булыкин основным то не был

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > O-kolesov 25 мая 2020, 18:48

      Булыкин не блистал на клубном уровне, не считая Эредивизие. Но в сборной за год он всё-таки забил 7 мячей.

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      Рейтинг: +871

      O-kolesov 25 мая 2020, 17:16

      Уткин, самое слабое и толстое звено в журналистике.

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