«На поле спустя два месяца». «Спартак» показал первую тренировку после перерыва

Футболисты «Спартака» сегодня провели тренировку на базе в Тарасовке. Игроки занимались после двухмесячной паузы, которая была вызвана пандемией коронавируса.

«Утреннее занятие на мокром от дождя поле стало первым для красно-белых с середины марта, когда сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Пока Доменико Тедеско вместе с помощниками и группой игроков, вернувшихся из Европы, находится на обязательном карантине, тренировочным процессом руководит сербский специалист по физподготовке Владимир Чепзанович.

На данном этапе работа футболистов ограничена разминкой и упражнениями в малых группах, с соблюдением предписаний в связи с текущей эпидемической ситуацией. Кроме того, несколько раз в день всем игрокам, тренерам и сотрудникам измеряют температуру. В жилых корпусах необходимо носить маски и перчатки, а тренерский штаб и персонал используют средства индивидуальной защиты даже на поле», — написала пресс-служба клуба.