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  • «На поле спустя два месяца». «Спартак» показал первую тренировку после перерыва

«На поле спустя два месяца». «Спартак» показал первую тренировку после перерыва

24 мая 2020, 20:23
6

Футболисты «Спартака» сегодня провели тренировку на базе в Тарасовке. Игроки занимались после двухмесячной паузы, которая была вызвана пандемией коронавируса.

«Утреннее занятие на мокром от дождя поле стало первым для красно-белых с середины марта, когда сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Пока Доменико Тедеско вместе с помощниками и группой игроков, вернувшихся из Европы, находится на обязательном карантине, тренировочным процессом руководит сербский специалист по физподготовке Владимир Чепзанович.

На данном этапе работа футболистов ограничена разминкой и упражнениями в малых группах, с соблюдением предписаний в связи с текущей эпидемической ситуацией. Кроме того, несколько раз в день всем игрокам, тренерам и сотрудникам измеряют температуру. В жилых корпусах необходимо носить маски и перчатки, а тренерский штаб и персонал используют средства индивидуальной защиты даже на поле», — написала пресс-служба клуба.

  • Рестарт Премьер-лиги запланирован на 21 июня.
  • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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derrik2000
1590341848
Понсе, смотрю, "чубчик" осветлил. )))
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seth343
1590350566
Пошло дело))))
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Mamukan
1590375502
На фотографии борат вылитое свиное рыло, да и имячко его напоминает. то как хряков подзывают в российских деревнях "БОРЯ, БОРЯ. Так что шила в мешке не утаишь. Как был БОРА в душе свинья, так ей и остался.
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vka1970
1590383732
Всё время забываю до чего же у нас молодая команда.У этих парней всё лучшее впереди.Удачи !!!
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