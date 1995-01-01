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    «На поле спустя два месяца». «Спартак» показал первую тренировку после перерыва

    Футболисты «Спартака» сегодня провели тренировку на базе в Тарасовке. Игроки занимались после двухмесячной паузы, которая была вызвана пандемией коронавируса.

    «Утреннее занятие на мокром от дождя поле стало первым для красно-белых с середины марта, когда сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Пока Доменико Тедеско вместе с помощниками и группой игроков, вернувшихся из Европы, находится на обязательном карантине, тренировочным процессом руководит сербский специалист по физподготовке Владимир Чепзанович.

    На данном этапе работа футболистов ограничена разминкой и упражнениями в малых группах, с соблюдением предписаний в связи с текущей эпидемической ситуацией. Кроме того, несколько раз в день всем игрокам, тренерам и сотрудникам измеряют температуру. В жилых корпусах необходимо носить маски и перчатки, а тренерский штаб и персонал используют средства индивидуальной защиты даже на поле», — написала пресс-служба клуба.

    • Рестарт Премьер-лиги запланирован на 21 июня.
    • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3086

      Борат 33 минуты назад

      Этих хряков нужно вокруг мкада гонять с утра до вечера, хотя за них всё равно стыдно будет !
      Позорные крючкохвостые рылы !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +15088

      sssrspartak > Борат 29 минут назад

      чушка безутробная отсосница аларма и пуделя иди борат второй второй отсосать тебя зовет!аларма бери с собой и дуй!

      2
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      Рейтинг: +6

      Бoрат > sssrspartak 22 минуты назад

      Нельзя однако - карантина . Гыгыгы . Ну ничего я им огурчиков отправил - пусть развлекаются . Сам выбирал - большие , парниковые , а то прошлый раз у аларма казус произошел - пришлось к врачу обращаться , ну ничего обошлось , извлекли . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +7927

      derrik2000 42 минуты назад

      Понсе, смотрю, "чубчик" осветлил. )))

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