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    Президент «Лиона» Оля: «Решение досрочно завершить Лигу 1 приняли идиоты»

    Жан-Мишель Оля, президент «Лиона», раскритиковал досрочное завершение сезона Лиги 1 из-за пандемии коронавируса. Лионцы не попали в еврокубки.

    «Завершение Лиги 1 — выбор настоящих идиотов. Парадоксально, что такая страна, как Испания, которая в большей степени, чем Франция, пострадала от пандемии, нашла выход. УЕФА попросил набраться терпения. Он выдал нам медицинский протокол, который мы даже не рассмотрели. Абсолютный скандал!» – цитирует Оля «Матч ТВ» со ссылкой на L’Equipe.

    • Чемпионом страны объявили «ПСЖ».
    • «Лион» занял седьмое место.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 343000 человек.

    Источник: «Матч ТВ»

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