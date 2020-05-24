Президент «Лиона» Оля: «Решение досрочно завершить Лигу 1 приняли идиоты»

Жан-Мишель Оля, президент «Лиона», раскритиковал досрочное завершение сезона Лиги 1 из-за пандемии коронавируса. Лионцы не попали в еврокубки.

«Завершение Лиги 1 — выбор настоящих идиотов. Парадоксально, что такая страна, как Испания, которая в большей степени, чем Франция, пострадала от пандемии, нашла выход. УЕФА попросил набраться терпения. Он выдал нам медицинский протокол, который мы даже не рассмотрели. Абсолютный скандал!» – цитирует Оля «Матч ТВ» со ссылкой на L’Equipe.