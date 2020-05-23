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  • Журналист Паганини: «Юнайтед» готов обменять Погба на трех игроков «Ювентуса»

Журналист Паганини: «Юнайтед» готов обменять Погба на трех игроков «Ювентуса»

23 мая 2020, 23:57
3

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в уходе полузащитника Поля Погба в другой клуб. В связи с этим англичане готовы согласиться на предложение «Ювентуса» об обмене француза на трех футболистов, пишет Паоло Паганини.

Речь идет об Аароне Рэмзи, Адриене Рабьо и Дугласе Косте. В денежном эквиваленте «Юнайтед» хочет получить за Погба 110 миллионов евро.

Источник: твиттер Паоло Паганини

Специальный корреспондент агенства Raisport, эксперт по трансферному рынку Италии. Аудитория в твиттере - более 12,7 тысячи подписчиков.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (3)
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Dizayner
1590268857
ну нее ребят, это вы загнули конечно. совсем не нужно отпускать Рэмзи, а тем более Дугласа, оба классные игроки. Рабьо тоже хорош, если бы не мама-агент. в любом случае неравноценный обмен получается, при таком подходе выходит что Погба стоит порялка 150 мильонов, ну или 140 где-то, хотя это совсем не так
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vladik12
1590305626
Я думал, Паганини - это из другой сферы, не из журналистики.
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zigbert
1590344764
Сомнительно что у Ювентуса есть желание отказаться от таких игроков.
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