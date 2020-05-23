Журналист Паганини: «Юнайтед» готов обменять Погба на трех игроков «Ювентуса»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в уходе полузащитника Поля Погба в другой клуб. В связи с этим англичане готовы согласиться на предложение «Ювентуса» об обмене француза на трех футболистов, пишет Паоло Паганини.
Речь идет об Аароне Рэмзи, Адриене Рабьо и Дугласе Косте. В денежном эквиваленте «Юнайтед» хочет получить за Погба 110 миллионов евро.
- Погба могут обменять в «Интер» на Лаутаро Мартинеса.
- Француз ранее выступал за «Ювентус».
- «Юнайтед» в АПЛ идет пятым.
Источник: твиттер Паоло Паганини
Специальный корреспондент агенства Raisport, эксперт по трансферному рынку Италии. Аудитория в твиттере - более 12,7 тысячи подписчиков.