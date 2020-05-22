Комбаров: «В четырех командах РПЛ есть зараженные игроки, а если еще у кого-то будут положительные тесты?»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о возможном возобновлении сезона в России.

– Новость, которая касается большой части населения России – возобновление РПЛ. Вы рады?

– С одной стороны, конечно, ведь любой футболист хочет играть. Вроде недавно был отпуск, отработали несколько игр, и снова в отпуск. Сидеть на одном месте надоело.

Но, учитывая нестабильную ситуацию с коронавирусом, уже не уверен, что возобновление РПЛ – правильная идея. Самое главное – здоровье населения страны, футболистов. На мой взгляд, оно все еще находится под угрозой. Не зря говорят, что вторая волна может накрыть регионы.

В четырех командах есть зараженные игроки, а если еще у кого-то будут положительные тесты? Ведь пока не все клубы получили результаты. Если выявят другие случаи ковида, на мой взгляд, целесообразно отменить турнир. Даже если их будет немного, слечь могут лидеры.

Нарушится подготовка, как это случилось в «Динамо». Ребята наверняка уже контактировали друг с другом. Значит, надо снова садиться на карантин, либо тренироваться индивидуально, но тогда ты не подготовишься нормально к турниру. В любом случае мы рискуем. Здоровьем прежде всего.

– Не у вас одного настроения скептические.

– Потому что игроки – здравомыслящие люди. Вакцины нет, болеть никто не хочет, непонятно, как вирус поведет себя в организме. Какой орган в итоге пострадает.

Понимаю, что, может быть, ничего и не произойдет, но, к сожалению, лично знаю случай, когда коронавирус за неделю превратил абсолютно здорового человека в труп. У моего друга умер хороший знакомый. Инструктор по лыжам, которому было 40 лет. Это не фэйк, человек имел прекрасное здоровье.

После таких новостей, конечно, будешь по-другому относиться к риску заражения. Как играть, зная, что никто не застрахован? Никто в нынешних условиях не даст гарантий, что ты не заболеешь, а если заболеешь, то выздоровеешь.