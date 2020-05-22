Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комбаров: «В четырех командах РПЛ есть зараженные игроки, а если еще у кого-то будут положительные тесты?»

Комбаров: «В четырех командах РПЛ есть зараженные игроки, а если еще у кого-то будут положительные тесты?»

22 мая 2020, 12:42
5

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о возможном возобновлении сезона в России.

– Новость, которая касается большой части населения России – возобновление РПЛ. Вы рады?

– С одной стороны, конечно, ведь любой футболист хочет играть. Вроде недавно был отпуск, отработали несколько игр, и снова в отпуск. Сидеть на одном месте надоело.

Но, учитывая нестабильную ситуацию с коронавирусом, уже не уверен, что возобновление РПЛ – правильная идея. Самое главное – здоровье населения страны, футболистов. На мой взгляд, оно все еще находится под угрозой. Не зря говорят, что вторая волна может накрыть регионы.

В четырех командах есть зараженные игроки, а если еще у кого-то будут положительные тесты? Ведь пока не все клубы получили результаты. Если выявят другие случаи ковида, на мой взгляд, целесообразно отменить турнир. Даже если их будет немного, слечь могут лидеры.

Нарушится подготовка, как это случилось в «Динамо». Ребята наверняка уже контактировали друг с другом. Значит, надо снова садиться на карантин, либо тренироваться индивидуально, но тогда ты не подготовишься нормально к турниру. В любом случае мы рискуем. Здоровьем прежде всего.

– Не у вас одного настроения скептические.

– Потому что игроки – здравомыслящие люди. Вакцины нет, болеть никто не хочет, непонятно, как вирус поведет себя в организме. Какой орган в итоге пострадает.

Понимаю, что, может быть, ничего и не произойдет, но, к сожалению, лично знаю случай, когда коронавирус за неделю превратил абсолютно здорового человека в труп. У моего друга умер хороший знакомый. Инструктор по лыжам, которому было 40 лет. Это не фэйк, человек имел прекрасное здоровье.

После таких новостей, конечно, будешь по-другому относиться к риску заражения. Как играть, зная, что никто не застрахован? Никто в нынешних условиях не даст гарантий, что ты не заболеешь, а если заболеешь, то выздоровеешь.

  • Как сообщили на брифинге РФС, если РПЛ возобновится 21 июня, то новый сезон начнется 2 августа, если 28 июня – то 5 августа.
  • Дата рестарта Премьер-лиги будет зависеть от того, когда регионы снимут ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Комбаров Дмитрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
spam2009
1590142149
ой девочка гриппа испугалась
Ответить
GreyDM
1590144687
как я понял, отменить, значит обнулить все рез-ты, т.е. крылья не вылетят... ну-ну
Ответить
neveldomha
1590151433
Пока вся страна работает в условиях пандемии, футболист Комбаров дрыщет.
Ответить
Hektor 84
1590191023
Нравится им сидеть дома и миллионы получать. Платить им как остальным гражданам МРОТ . иИ пусть сидят дальше.
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
4
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
15
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
1
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
15
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
7
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
5
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+