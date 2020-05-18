«Спартак» заплатил за Соболева больше первоначальной суммы выкупа

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что клубу удалось продать «Спартаку» нападающего Александра Соболева на улучшенных условиях.

«Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева», – сообщил Фетисов.

Изначально сумма выкупа, по информации журналиста Сергея Егорова , составляла 4,5 миллиона евро.

, составляла 4,5 миллиона евро. В составе «Спартака» Соболев сделал три результативных передачи в четырех матчах.

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