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    «Спартак» заплатил за Соболева больше первоначальной суммы выкупа

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что клубу удалось продать «Спартаку» нападающего Александра Соболева на улучшенных условиях.

    «Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева», – сообщил Фетисов.

    • Изначально сумма выкупа, по информации журналиста Сергея Егорова, составляла 4,5 миллиона евро.
    • В составе «Спартака» Соболев сделал три результативных передачи в четырех матчах.

    «Крылья Советов»: «Трансфер Соболева – один из самых коммерчески успешных в истории клуба»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 21:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2398

      alarm 20 минут назад

      стыдно за тупых рыл! развели в отсутствие федуна (хотя и с ним тоже развели бы)

      позор!

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      Рейтинг: -97

      Фанат Рубина 24 минуты назад

      ой да кому вы чешите... уже эти деньги все в карманах у кого надо.. ва в бюджет КрыС дырка от бублика пиз******

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