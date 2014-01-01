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    Арустамян: «Галицкий выступает за возобновление сезона. Он считает, что четыре месяца без футбола – катастрофа»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян передал позицию владельца «Краснодара» Сергея Галицкого по вопросу возобновления сезона. Бизнесмен – за продолжение.

    «Я недавно непублично общался с Сергеем Галицким. Он за то, чтобы был соблюден спортивный принцип. За то, чтобы у нас был футбол. Когда четыре месяца нет футбола, это катастрофа для индустрии», – пояснил Арустамян позицию Галицкого.

    • За доигровку сезона выступил и тренер южан.
    • «Краснодар» в РПЛ идет третьим.
    • Сезон планируется возобновить 21 июня.

    Источник: ютуб-канал Nobel

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