Арустамян: «Галицкий выступает за возобновление сезона. Он считает, что четыре месяца без футбола – катастрофа»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян передал позицию владельца «Краснодара» Сергея Галицкого по вопросу возобновления сезона. Бизнесмен – за продолжение.

«Я недавно непублично общался с Сергеем Галицким. Он за то, чтобы был соблюден спортивный принцип. За то, чтобы у нас был футбол. Когда четыре месяца нет футбола, это катастрофа для индустрии», – пояснил Арустамян позицию Галицкого.