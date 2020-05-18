Арустамян: «Галицкий выступает за возобновление сезона. Он считает, что четыре месяца без футбола – катастрофа»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян передал позицию владельца «Краснодара» Сергея Галицкого по вопросу возобновления сезона. Бизнесмен – за продолжение.
«Я недавно непублично общался с Сергеем Галицким. Он за то, чтобы был соблюден спортивный принцип. За то, чтобы у нас был футбол. Когда четыре месяца нет футбола, это катастрофа для индустрии», – пояснил Арустамян позицию Галицкого.
- За доигровку сезона выступил и тренер южан.
- «Краснодар» в РПЛ идет третьим.
- Сезон планируется возобновить 21 июня.
Источник: ютуб-канал Nobel