«СЭ»: в РПЛ команду допустят к матчу, если будут готовы играть не менее 16 полевых футболистов и двух вратарей

РФС внес дополнительный пункт в медицинский регламент о готовности команд к матчам.

По информации «Спорт-Экспресс, в пункте 3.2.12 говорится, что команда будет считаться готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу в ней будут готовы играть не менее 16 полевых игроков и двух вратарей. Заявка на матч может включать до 23 футболистов.

Ранее стало известно, что при проведении матчей во время пандемии РПЛ будет ориентироваться на регламент Бундеслиги.