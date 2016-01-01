Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    «СЭ»: в РПЛ команду допустят к матчу, если будут готовы играть не менее 16 полевых футболистов и двух вратарей

    РФС внес дополнительный пункт в медицинский регламент о готовности команд к матчам.

    По информации «Спорт-Экспресс, в пункте 3.2.12 говорится, что команда будет считаться готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу в ней будут готовы играть не менее 16 полевых игроков и двух вратарей. Заявка на матч может включать до 23 футболистов.

    Ранее стало известно, что при проведении матчей во время пандемии РПЛ будет ориентироваться на регламент Бундеслиги.

    • РПЛ должна возобновиться 21 июня.
    • В турнирной таблице с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:41
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16703

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Локомотив не допустят, там мещеряков с кикнадзе решили распродать игроков.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98841
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76641
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru