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    Агент Лаксальта: «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» действительно интересуются Диего, но конкретики нет»

    Агент Ариэль Красоуски, представляющий интересы полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, подтвердил интерес к футболисту со стороны «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

    «Ничего конкретного со стороны «Спартака» нет, но я могу подтвердить их интерес. У Диего всегда были поклонники в России: есть запросы на информацию, консультации. Я могу заверить в том, что никаких конкретных переговоров не было. То же самое касается «Краснодара» и «Локомотива». Пока что нам не удавалось о чем-либо договориться с российскими клубами, которые имеют интерес.

    Диего сейчас в Милане. Он вернулся с желанием проявить себя. Он хочет соблюдать контракт. Но если поступит интересное предложение, мы проанализируем», – рассказал Красоуски.

    • Контракт Лаксальта с «Миланом» действует до 2022 года.
    • Рыночная стоимость уругвайца – 5,5 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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