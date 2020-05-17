Агент Лаксальта: «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» действительно интересуются Диего, но конкретики нет»

Агент Ариэль Красоуски, представляющий интересы полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, подтвердил интерес к футболисту со стороны «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

«Ничего конкретного со стороны «Спартака» нет, но я могу подтвердить их интерес. У Диего всегда были поклонники в России: есть запросы на информацию, консультации. Я могу заверить в том, что никаких конкретных переговоров не было. То же самое касается «Краснодара» и «Локомотива». Пока что нам не удавалось о чем-либо договориться с российскими клубами, которые имеют интерес.

Диего сейчас в Милане. Он вернулся с желанием проявить себя. Он хочет соблюдать контракт. Но если поступит интересное предложение, мы проанализируем», – рассказал Красоуски.