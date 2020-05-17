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    «Краснодар» в честь пятилетия опубликовал видео первого «бронзового» матча в своей истории

    Сегодня, 17 мая, исполняется пять лет, как «Краснодар» впервые в своей истории завоевал третье место в РПЛ. По этому случаю южане опубликовали видео «бронзового» матча.

    В той игре краснодарцы под руководством Олега Кононова не смогли победить «Торпедо», но одного очка для досрочного третьего места хватило.

    • Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ третьим.
    • «Торпедо» финишировало в последнем сезоне ФНЛ четвертым.
    • Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Источник: твиттер «Краснодара»

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