«Краснодар» в честь пятилетия опубликовал видео первого «бронзового» матча в своей истории

Сегодня, 17 мая, исполняется пять лет, как «Краснодар» впервые в своей истории завоевал третье место в РПЛ. По этому случаю южане опубликовали видео «бронзового» матча.

В той игре краснодарцы под руководством Олега Кононова не смогли победить «Торпедо», но одного очка для досрочного третьего места хватило.

Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ третьим.

«Торпедо» финишировало в последнем сезоне ФНЛ четвертым.

Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.