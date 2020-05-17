«Краснодар» в честь пятилетия опубликовал видео первого «бронзового» матча в своей истории

Сегодня, 17 мая, исполняется пять лет, как «Краснодар» впервые в своей истории завоевал третье место в РПЛ. По этому случаю южане опубликовали видео «бронзового» матча.
В той игре краснодарцы под руководством Олега Кононова не смогли победить «Торпедо», но одного очка для досрочного третьего места хватило.
- Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ третьим.
- «Торпедо» финишировало в последнем сезоне ФНЛ четвертым.
- Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.
Эти два гола в ворота «Торпедо» досрочно обеспечили «быкам» первую бронзу российского чемпионатаЭто было ровно 5 лет назад #СобытиеПрошлого #ВпередБыки pic.twitter.com/6aodjl4BwO— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 17, 2020