«Краснодар» в честь пятилетия опубликовал видео первого «бронзового» матча в своей истории

Сегодня, 17 мая, исполняется пять лет, как «Краснодар» впервые в своей истории завоевал третье место в РПЛ. По этому случаю южане опубликовали видео «бронзового» матча.
В той игре краснодарцы под руководством Олега Кононова не смогли победить «Торпедо», но одного очка для досрочного третьего места хватило.
- Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ третьим.
- «Торпедо» финишировало в последнем сезоне ФНЛ четвертым.
- Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Краснодара»