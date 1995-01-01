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    Виллиан: «Игроки против возобновления АПЛ прямо сейчас. Здоровье должно быть в приоритете»

    Полузащитник «Челси» Виллиан сообщил, что футболисты АПЛ не хотели бы возобновления турнира в ближайшее время из-за пандемии коронавируса. Они переживают за здоровье.

    «Насколько я знаю, большинство игроков не хотело бы возобновления прямо сейчас. Мы скучаем по футболу, но возвращение должно быть безопасным. Здоровье должно быть в приоритете. Возобновлять стоит тогда, когда это будет абсолютно безопасно», – сказал Виллиан Evening Standard.

    • Правительство Англии разрешило возобновить АПЛ в июне.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 302000 человек.
    • «Челси» в таблице идет четвертым.

    Источник: Evening Standard

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