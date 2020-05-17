Виллиан: «Игроки против возобновления АПЛ прямо сейчас. Здоровье должно быть в приоритете»

Полузащитник «Челси» Виллиан сообщил, что футболисты АПЛ не хотели бы возобновления турнира в ближайшее время из-за пандемии коронавируса. Они переживают за здоровье.
«Насколько я знаю, большинство игроков не хотело бы возобновления прямо сейчас. Мы скучаем по футболу, но возвращение должно быть безопасным. Здоровье должно быть в приоритете. Возобновлять стоит тогда, когда это будет абсолютно безопасно», – сказал Виллиан Evening Standard.
- Правительство Англии разрешило возобновить АПЛ в июне.
- По всему миру от коронавируса умерло более 302000 человек.
- «Челси» в таблице идет четвертым.
Источник: Evening Standard