Кьеллини – об Артуро Видале: «Алкоголь был его слабым местом»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о пристрастии к алкоголю хавбека «Барселоны» Артуро Видаля.

«Видаль иногда пил больше, чем должен. Всем это известно. Можно сказать, что алкоголь был его слабым местом. Однако это не ставит под сомнение его достижения или человеческие качества. Слабости являются частью человеческой натуры. Важны последствия, которые они могут иметь для команды. Артуро пару раз в год не появлялся на тренировках, ну или приходил навеселе. Однако это не делало его слабее», – сказал Кьеллини.