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    Кьеллини – об Артуро Видале: «Алкоголь был его слабым местом»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о пристрастии к алкоголю хавбека «Барселоны» Артуро Видаля.

    «Видаль иногда пил больше, чем должен. Всем это известно. Можно сказать, что алкоголь был его слабым местом. Однако это не ставит под сомнение его достижения или человеческие качества. Слабости являются частью человеческой натуры. Важны последствия, которые они могут иметь для команды. Артуро пару раз в год не появлялся на тренировках, ну или приходил навеселе. Однако это не делало его слабее», – сказал Кьеллини.

    • Видаль выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год.
    • В течение карьеры чилиец выиграл 21 трофей, в том числе два с национальной сборной.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2404

      mutabor0992 25 минут назад

      Ну у многих наших игроков это ОЧЕНЬ слабое место!Учитывая,что играют они гораздо хуже Артуро.

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      Рейтинг: +9966

      Cules2013 1 час назад

      Кьеллини решил обосрать поочерёдно всех, с кем раньше играл. Не ясно зачем, правда. Все грехи того же Видаля, Суареза и прочих, мы и так давно уже знаем, смысл их повторять в 100-й раз? Джорджо видимо страдает от нехватки популярности.

      0
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      Рейтинг: +524

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Был? Он умер что ли.

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