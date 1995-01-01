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    Евсеев – о решении доиграть РПЛ: «Назову 15 мая днeм российского футбола»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев остался доволен решением исполкома РФС возобновить с 21 июня чемпионат России.

    «15 мая назову днeм российского футбола! Отличные новости: сезон будет доигран. Стартуем 21 июня. Месяц на подготовку, все в равных условиях. Да, легионеры присоединятся к тренировкам чуть позже, но другого решения не вижу.

    За месяц проведeм 8 матчей. Отличный график, такой европейский осенний. Если «Уфа» ставит стратегическую задачу: играть в еврокубках, то к такому ритму надо привыкать.

    17 мая выезжаю в Уфу. 18-го собираемся, сдаeм анализ на коронавирус и приступаем к тренировкам. Болельщики заждались, мы заждались. Жду с большим интересом и радостью возобновления чемпионата», – написал Евсеев в инстаграме.

    • По итогам 22 туров «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Пауза в российском чемпионате из-за пандемии коронавируса длится уже два месяца.

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 15 Май 2020 в 6:56 PDT

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10320

      Garrincha58 3 часа назад

      Путин отменит эту дату одним взмахом

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