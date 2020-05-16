Евсеев – о решении доиграть РПЛ: «Назову 15 мая днeм российского футбола»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев остался доволен решением исполкома РФС возобновить с 21 июня чемпионат России.

«15 мая назову днeм российского футбола! Отличные новости: сезон будет доигран. Стартуем 21 июня. Месяц на подготовку, все в равных условиях. Да, легионеры присоединятся к тренировкам чуть позже, но другого решения не вижу.

За месяц проведeм 8 матчей. Отличный график, такой европейский осенний. Если «Уфа» ставит стратегическую задачу: играть в еврокубках, то к такому ритму надо привыкать.

17 мая выезжаю в Уфу. 18-го собираемся, сдаeм анализ на коронавирус и приступаем к тренировкам. Болельщики заждались, мы заждались. Жду с большим интересом и радостью возобновления чемпионата», – написал Евсеев в инстаграме.

По итогам 22 туров «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Пауза в российском чемпионате из-за пандемии коронавируса длится уже два месяца.