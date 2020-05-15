«Арсенал» убрал из профиля в твиттере букву «l» в честь 16-летия окончания сезона АПЛ без поражений

Сегодня, 15 мая, «Арсенал» в аккаунте в твиттере убрал из описания и названия букву «l» (lost – проигрыш). Это акция в честь 16-летия окончания сезона-2003/14, который лондонский клуб провел без поражений.

В том сезоне «Арсенал» последний на текущий момент раз взял АПЛ. Команду тренировал Арсен Венгер.