«Арсенал» убрал из профиля в твиттере букву «l» в честь 16-летия окончания сезона АПЛ без поражений

Сегодня, 15 мая, «Арсенал» в аккаунте в твиттере убрал из описания и названия букву «l» (lost – проигрыш). Это акция в честь 16-летия окончания сезона-2003/14, который лондонский клуб провел без поражений.
В том сезоне «Арсенал» последний на текущий момент раз взял АПЛ. Команду тренировал Арсен Венгер.
- Сейчас лондонцы в таблице идут девятыми.
- Арсен Венгер покинул команду в 2018 году и с тех пор не тренирует.
- Текущий сезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
Источник: твиттер «Арсенала»