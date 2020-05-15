«Торпедо»: «Разочарованы решением РФС. Спортивный принцип для ФНЛ не соблюден, это несправедливо»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала решение РФС досрочно завершить ФНЛ и не дать шанса третьей и четвертой командам лиги побороться за место в РПЛ. В клубе считают это несправедливостью.

«Мы глубоко разочарованы решением Бюро Исполкома. Спортивный принцип для клубов ФНЛ не был соблюдeн, ведь и «Торпедо» и ещe ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ. Но, увы, нам не предоставили возможности побороться.

Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но всe равно считаю, что нынешнее решение несправедливо.

Теперь нам остаeтся усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата», – сказала Еленцева «Чемпионату».