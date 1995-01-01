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    «Торпедо»: «Разочарованы решением РФС. Спортивный принцип для ФНЛ не соблюден, это несправедливо»

    Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала решение РФС досрочно завершить ФНЛ и не дать шанса третьей и четвертой командам лиги побороться за место в РПЛ. В клубе считают это несправедливостью.

    «Мы глубоко разочарованы решением Бюро Исполкома. Спортивный принцип для клубов ФНЛ не был соблюдeн, ведь и «Торпедо» и ещe ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ. Но, увы, нам не предоставили возможности побороться.

    Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но всe равно считаю, что нынешнее решение несправедливо.

    Теперь нам остаeтся усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата», – сказала Еленцева «Чемпионату».

    • «Торпедо» завершило сезон ФНЛ четвертым.
    • По изначальному регламенту третье и четвертое место ФНЛ по итогам сезона играют стыковые матчи с клубами РПЛ за место в высшем дивизионе.
    • РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Источник: «Чемпионат»

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