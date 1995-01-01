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    Семин – о том, что Филатов не поддержал его кандидатуру: «Удивлен и очень сильно»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил удивление в связи с тем, что экс-президент клуба Валерий Филатов не поддержал его кандидатуру в ходе сегодняшнего голосования.

    • Совет директоров «Локо» единогласно поддержал кандидатуру серба Марко Николича.
    • Контракт Семина с клубом истекает 31 мая.
    • Он выиграл со столичной командой 13 трофеев.

    – В шорт-листе была ваша фамилия с продлением контракта и Николича. Ваш соратник Филатов не поддержал вас и выбрал серба. Вы удивлены?

    – Удивлeн и очень сильно!

    – Как вы думаете, почему так произошло?

    – Видимо, [вмешались] другие силы! Футбол только забыли!

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1025

      Cleaner 1 минуту назад

      Филатов выбрал деньги...

      0
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      Рейтинг: +489

      Ceнит 14 минут назад

      Выкинули как пса паршивого, даже не дали с болельщиками попрощаться. Позор РУ паровозов

      0
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      Рейтинг: +4352

      JTherry 21 минуту назад

      интересно, какие силы могли вмешаться при голосовании в Совдире... никто к виску пистолет не приставлял, сами руки поднимали...

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      Рейтинг: +1492

      Ганнибал Лектор 36 минут назад

      Эх, жаль кочегаров... Опять в тупик едет паровоз

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      Рейтинг: +14908

      sssrspartak 40 минут назад

      кто такой николич?и кто семин?потом спохватятся,да поздно будет!

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      Рейтинг: +1402

      Кузьмич на трибуне 51 минуту назад

      Боюсь , что руководству клуба уже известно, что скорее всего рестарта не будет. Локо получит серебро и прямую путёвку в ЛЧ.

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      Рейтинг: +6804

      ilichkadr 1 час назад

      Почему не Черевченко, Евсеев или Пашинин, для которых «Локомотив» много значит? Похоже, что Локо пришел кирдык, поскольку вместе с Палычем уйдет и весь его тренерский штаб. Кого приведет Николич, остается только догадываться...........

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