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  • Семин – о том, что Филатов не поддержал его кандидатуру: «Удивлен и очень сильно»

Семин – о том, что Филатов не поддержал его кандидатуру: «Удивлен и очень сильно»

14 мая 2020, 20:52
14

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил удивление в связи с тем, что экс-президент клуба Валерий Филатов не поддержал его кандидатуру в ходе сегодняшнего голосования.

  • Совет директоров «Локо» единогласно поддержал кандидатуру серба Марко Николича.
  • Контракт Семина с клубом истекает 31 мая.
  • Он выиграл со столичной командой 13 трофеев.

– В шорт-листе была ваша фамилия с продлением контракта и Николича. Ваш соратник Филатов не поддержал вас и выбрал серба. Вы удивлены?

– Удивлeн и очень сильно!

– Как вы думаете, почему так произошло?

– Видимо, [вмешались] другие силы! Футбол только забыли!

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (14)
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ilichkadr
1589480720
Почему не Черевченко, Евсеев или Пашинин, для которых «Локомотив» много значит? Похоже, что Локо пришел кирдык, поскольку вместе с Палычем уйдет и весь его тренерский штаб. Кого приведет Николич, остается только догадываться...........
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Кузьмич на трибуне
1589482063
Боюсь , что руководству клуба уже известно, что скорее всего рестарта не будет. Локо получит серебро и прямую путёвку в ЛЧ.
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Ганнибал Лектор
1589482992
Эх, жаль кочегаров... Опять в тупик едет паровоз
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JTherry
1589483876
интересно, какие силы могли вмешаться при голосовании в Совдире... никто к виску пистолет не приставлял, сами руки поднимали...
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DOCTOR PENALTY
1589490177
Футбол, Юрий Палыч, они не забыли, они на него просто насрали.
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mutabor0992
1589493510
Да Палыч люди такие содомиты!!!А ВАМ -РЕСПЕКТ!!!ВЫ СУПЕР ТРЕНЕР!
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алдан2014
1589495241
Локо опять идёт по пути Спартака.Очень обидно за Палыча.Футбольный Бог непременно накажет клуб за такое отношение к спорту.К сожалению сейчас в стране время дельцов
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tushkanlz
1589513444
Бабло рулит.Оно непобедимо.Везде, вирус им в задницы!
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Sky Spartak
1589519164
Зачем результат,если нужны деньги...Для конкурентов хорошо...теперь Локо будет в середине...куски..овна...
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zigbert
1589574433
Все признаки сговора налицо.
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