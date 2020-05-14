Семин – о том, что Филатов не поддержал его кандидатуру: «Удивлен и очень сильно»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил удивление в связи с тем, что экс-президент клуба Валерий Филатов не поддержал его кандидатуру в ходе сегодняшнего голосования.

Совет директоров «Локо» единогласно поддержал кандидатуру серба Марко Николича .

. Контракт Семина с клубом истекает 31 мая.

Он выиграл со столичной командой 13 трофеев.

– В шорт-листе была ваша фамилия с продлением контракта и Николича. Ваш соратник Филатов не поддержал вас и выбрал серба. Вы удивлены?

– Удивлeн и очень сильно!

– Как вы думаете, почему так произошло?

– Видимо, [вмешались] другие силы! Футбол только забыли!