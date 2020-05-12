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  • Don Balon: президент «Барселоны» Бартомеу одобрил идею покупки Алексея Миранчука

Don Balon: президент «Барселоны» Бартомеу одобрил идею покупки Алексея Миранчука

12 мая 2020, 16:46
27

«Барселона» хочет купить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, которого просматривал технический директор клуба Эрик Абидаль, утверждает Don Balon.

Цена на 24-летнего хавбека не превысит 20 миллионов евро. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу одобрил идею подписания Миранчука.

Mundo Deportivo: Абидаль прилетал в Москву консультировать «Локомотив». Он не просматривал Алексея Миранчука

Источник: Don Balon

Don Balon – испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Барселона Локомотив Барселона Локомотив Миранчук Алексей Бартомеу Жозеп
Комментарии (27)
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все_будет_AUDI
1589292049
..... не смешите
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Волька
1589293530
Сегодня не 1 апреля.Если только туалет на стадионе мыть
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Skull_Boy
1589293706
Какой нахер Миранчук и если кого брать из Локо, то только Баринова и грузина
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Romantic2010
1589295630
Не удивлюсь. Всё таки его мечта! И ладно бы была только мечтой, но у него все данные есть для этого=) Дай Бог случится. Пусть даже на лавке, пусть даже на лавке запасных, которая стоит для скамейки запасных, которая стоит для скамейки запасных... Потому что Локо он перерос, он тут не прогрессирует. Потому что головой уже там, в европе и если не сейчас, то когда)))
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Play
1589295871
Агенты хорошо работают, набивают цену. Уже сто раз говорили, что Абидаль не просматривать никого приезжал
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Соня Мармеладова
1589296130
А президент Барселоны в курсе? Вот Миранчук то сейчас удивился, как прочитал.. Звонит брату и говорит: "Слышал прикол..?" И оба ржут...
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gari69
1589298868
COVID похоже серьезные осложнения даёт...
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koli4ka
1589299169
а что по этому поводу скажет В.Уткин???...
Ответить
Соарес
1589300920
Цену что ли набивают
Ответить
Из Твери Леха
1589303665
А что это означает? Это означает то, что когда Миранчук закончит свою не выдающуюся карьерку российского футболиста, в его в послужном списке под названием "мог бы перейти..." числились бы БАРСЕЛОНА!
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