Don Balon: президент «Барселоны» Бартомеу одобрил идею покупки Алексея Миранчука

«Барселона» хочет купить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, которого просматривал технический директор клуба Эрик Абидаль, утверждает Don Balon.
Цена на 24-летнего хавбека не превысит 20 миллионов евро. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу одобрил идею подписания Миранчука.
- Бывший спортивный директор «Динамо» Романа Орещук заявлял, что Абидаль приезжал просматривать Миранчука.
- «Локомотив» планирует продлить контракт с Миранчуками.
- Алексей стоит на рынке 14,5 миллионов евро.
Mundo Deportivo: Абидаль прилетал в Москву консультировать «Локомотив». Он не просматривал Алексея Миранчука
Источник: Don Balon
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