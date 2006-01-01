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    Don Balon: президент «Барселоны» Бартомеу одобрил идею покупки Алексея Миранчука

    «Барселона» хочет купить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, которого просматривал технический директор клуба Эрик Абидаль, утверждает Don Balon.

    Цена на 24-летнего хавбека не превысит 20 миллионов евро. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу одобрил идею подписания Миранчука.

    Mundo Deportivo: Абидаль прилетал в Москву консультировать «Локомотив». Он не просматривал Алексея Миранчука

    Источник: Don Balon

    Don Balon – испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +140

      Соня Мармеладова 30 минут назад

      А президент Барселоны в курсе? Вот Миранчук то сейчас удивился, как прочитал.. Звонит брату и говорит: "Слышал прикол..?" И оба ржут...

      0
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      Рейтинг: +693

      Play 34 минуты назад

      Агенты хорошо работают, набивают цену. Уже сто раз говорили, что Абидаль не просматривать никого приезжал

      0
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      Рейтинг: +1093

      Romantic2010 38 минут назад

      Не удивлюсь. Всё таки его мечта! И ладно бы была только мечтой, но у него все данные есть для этого=) Дай Бог случится. Пусть даже на лавке, пусть даже на лавке запасных, которая стоит для скамейки запасных, которая стоит для скамейки запасных... Потому что Локо он перерос, он тут не прогрессирует. Потому что головой уже там, в европе и если не сейчас, то когда)))

      -1
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      Рейтинг: +1206

      gor77 44 минуты назад

      Бомбардир как всегда в своём репертуаре.((((((((((((
      В статье только предполагают что может произойти, т. к. экономическая ситуация в клубе сложная. Поэтому и решили найти игроков, у которых цена ниже и они не такие известные на весь мир.
      Ал. Миранчук стоит менее 20 млн. Он может играть вместо Ракитича, который может перейти в "Тоттенхэм" или "Севилью".
      И многое будет зависеть от решения ЛаЛиги из-за ситуации в стране.

      0
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      Рейтинг: +8201

      Skull_Boy 1 час назад

      Какой нахер Миранчук и если кого брать из Локо, то только Баринова и грузина

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      Рейтинг: +310

      Armani nn > Skull_Boy 49 минут назад

      Ты про Кикнадзе?)Да пусть забирают)со всеми пожитками)

      0
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      Рейтинг: -31

      Волька 1 час назад

      Сегодня не 1 апреля.Если только туалет на стадионе мыть

      0
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      Рейтинг: +310

      Armani nn 1 час назад

      Вот это поворот..

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      Рейтинг: +2343

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак!

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      Рейтинг: +2343

      alarm 1 час назад

      сразу в аренду сдадут в осасуну.

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      Рейтинг: +2320

      алдан2014 1 час назад

      Кто то поверил?Опять цену набивают

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