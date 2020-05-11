Матч «Минск» – «Неман» перенесли. У игрока подозревают коронавирус

АБФФ решила перенести матч девятого тура чемпионата Белоруссии между «Минском» и «Неманом». Причина – подозрение на коронавирус у футболиста минчан.
«Ассоциация белорусской федерации футбола продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке», – написала АБФФ.
- Игра должна была пройти 15 мая на минском «Тракторе».
- Чемпионат Белоруссии – единственный в Европе, не приостановленный из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 283000 человек.
Источник: АБФФ