Матч «Минск» – «Неман» перенесли. У игрока подозревают коронавирус

АБФФ решила перенести матч девятого тура чемпионата Белоруссии между «Минском» и «Неманом». Причина – подозрение на коронавирус у футболиста минчан.

«Ассоциация белорусской федерации футбола продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке», – написала АБФФ.