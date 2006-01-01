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    Матч «Минск» – «Неман» перенесли. У игрока подозревают коронавирус

    АБФФ решила перенести матч девятого тура чемпионата Белоруссии между «Минском» и «Неманом». Причина – подозрение на коронавирус у футболиста минчан.

    «Ассоциация белорусской федерации футбола продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке», – написала АБФФ.

    • Игра должна была пройти 15 мая на минском «Тракторе».
    • Чемпионат Белоруссии – единственный в Европе, не приостановленный из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 283000 человек.

    Источник: АБФФ

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