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    У игрока «Минска» подозрение на коронавирус. Тренировки команды отменены

    Генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо подтвердил, что у одного из футболистов команды появились симптомы коронавируса.

    «К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус. Его состояние нормально, но есть симптомы. Поэтому сделан тест, ждем результата.

    Пока все тренировки команды отменены, завтра будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде», – сказал Шлойдо.

    • «Минск» занимает 12-е место в турнирной таблице белорусской Высшей лиги.
    • В стране зафиксировано почти 23 тысячи случаев заражения коронавирусом.
    • В субботу матч первой лиги Белоруссии был перенесен из-за подозрения у игрока одной из команд наличия COVID-19.

    Источник: «Прессбол»

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