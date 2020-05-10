У игрока «Минска» подозрение на коронавирус. Тренировки команды отменены

Генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо подтвердил, что у одного из футболистов команды появились симптомы коронавируса.

«К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус. Его состояние нормально, но есть симптомы. Поэтому сделан тест, ждем результата.

Пока все тренировки команды отменены, завтра будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде», – сказал Шлойдо.